棒球／奧運執法中職第一人 紀華文：以後回想會是甜蜜回憶

東京奧運棒球場上，台灣人並未缺席，中職裁判紀華文獲邀擔任裁判，為執法生涯再添新里程碑，他也說：「在若干年之後回想，肯定會是最甜蜜的一段。」

紀華文接受世界棒壘總會（WBSC）邀請，赴日擔任東京奧運棒球項目裁判，成為中職第一人，棒球賽事28日開打，他即將啟程前往日本，參與這次盛會。

紀華文說：「當初收到訊息時，感到非常興奮、榮幸，也感謝會長提供這麼好的舞台在中職發揮，才能獲得這個機會。」

站上運動最高殿堂，紀華文秉持擔任裁判的宗旨，「坦白講，身為職業裁判，不管中職、國際賽都是一樣的心情，就是以專業態度去面對，期待可以順順利利完成比賽，這是裁判最大宗旨。」

本屆奧運在疫情中開打，各界的擔憂不止，台灣也因此放棄出征挑戰奧運棒球門票。紀華文分享賽會對於技術人員的防疫規範，他指出主辦單位從賽前14天，就要求技術人員每天回報健康狀態，「防疫做得很徹底，坦白講，對主辦單位有信心、並不擔心，只想著把工作做好、任務完成。」

紀華文的職棒裁判資歷從1997年台灣大聯盟展開，2004年轉戰中職，至今已在中職累積1934場執法、546場擔任主審，在世界棒球經典賽、世界12強棒球賽都有執法經驗，2015年獲WBSC評選為最佳棒球裁判，今年在履歷表上再添奧運。