快訊

補教業：若7月27日降級不能復課 將要求國賠

評／「台立友好」：立陶宛有和台灣相似的地方？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

棒球／奧運執法中職第一人 紀華文：以後回想會是甜蜜回憶

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中職裁判紀華文將赴東京奧運擔任棒球項目裁判，生涯大賽履歷再添一筆。 圖／中華職棒提供
中職裁判紀華文將赴東京奧運擔任棒球項目裁判，生涯大賽履歷再添一筆。 圖／中華職棒提供

東京奧運棒球場上，台灣人並未缺席，中職裁判紀華文獲邀擔任裁判，為執法生涯再添新里程碑，他也說：「在若干年之後回想，肯定會是最甜蜜的一段。」

紀華文接受世界棒壘總會（WBSC）邀請，赴日擔任東京奧運棒球項目裁判，成為中職第一人，棒球賽事28日開打，他即將啟程前往日本，參與這次盛會。

紀華文說：「當初收到訊息時，感到非常興奮、榮幸，也感謝會長提供這麼好的舞台在中職發揮，才能獲得這個機會。」

站上運動最高殿堂，紀華文秉持擔任裁判的宗旨，「坦白講，身為職業裁判，不管中職、國際賽都是一樣的心情，就是以專業態度去面對，期待可以順順利利完成比賽，這是裁判最大宗旨。」

本屆奧運在疫情中開打，各界的擔憂不止，台灣也因此放棄出征挑戰奧運棒球門票。紀華文分享賽會對於技術人員的防疫規範，他指出主辦單位從賽前14天，就要求技術人員每天回報健康狀態，「防疫做得很徹底，坦白講，對主辦單位有信心、並不擔心，只想著把工作做好、任務完成。」

紀華文的職棒裁判資歷從1997年台灣大聯盟展開，2004年轉戰中職，至今已在中職累積1934場執法、546場擔任主審，在世界棒球經典賽、世界12強棒球賽都有執法經驗，2015年獲WBSC評選為最佳棒球裁判，今年在履歷表上再添奧運。

東奧棒球 2020東京奧運 中職

延伸閱讀

棒球／兩度退休到代表國家 前大聯盟投手：夢想成真

中職／猛悍「開箱」完 聊到摩托車笑瞇瞇找手機秀照片

東京奧運即將開幕 世衛肯定凝聚力但示警危機尚存

亞裔奧運選手面臨歧視 代表美國參賽更添壓力

相關新聞

中職／林智勝歸隊加倍付出 悍將該考慮解封胡金龍

中華職棒在7月12日舉行季中選秀會，又在隔日正式恢復比賽，原本逐漸冷卻的棒球熱潮重新復甦。不僅如此，遭到球團冷凍滿一年的胡金龍在疫情期間送餐善舉受到關注，他雖沒有正式露面接受採訪，但已讓球迷再度想起這

中職／萊福力「核爆」恐被取代 呂彥青定位先發調整

洋投萊福力的狀況持續不穩，中信兄弟隊是否將有洋將輪替尚在討論，總教練林威助表示，確實有調上其他洋投的計畫，還需要進一步討...

棒球／奧運執法中職第一人 紀華文：以後回想會是甜蜜回憶

東京奧運棒球場上，台灣人並未缺席，中職裁判紀華文獲邀擔任裁判，為執法生涯再添新里程碑，他也說：「在若干年之後回想，肯定會...

棒球／疫情肆虐 日本夏季甲子園8月9日閉門開打

預定今年8月9日在日本兵庫縣西宮市甲子園球場開打的高中棒球盛會「夏季甲子園」，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病...

中職／猛悍「開箱」完 聊到摩托車笑瞇瞇找手機秀照片

富邦悍將隊新洋投猛悍昨天在中職「開箱」，今天受訪聊比賽、聊台灣，講到摩托車時興致瞬間大好，主動拿出手機秀出騎摩托車的照片...

日職／滿1個月未出賽 陳偉殷左肩傷勢好轉中

旅日左投陳偉殷已久未出賽，今天日本媒體更新他的近況，他因左肩緊繃持續調整中，他表示目前狀況已在好轉，期望盡快復原後為球隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。