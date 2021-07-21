棒球／疫情肆虐 日本夏季甲子園8月9日閉門開打

預定今年8月9日在日本兵庫縣西宮市甲子園球場開打的高中棒球盛會「夏季甲子園」，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐影響，主辦單位已決定不開放觀眾進場。

日本中日體育報導，日本高校野球連盟（簡稱高野連）今天在線上記者會正式宣布，預定8月9日開幕的第103屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園），將不開放觀眾進場，僅限與出賽學校相關人士進入觀眾席看台區。

考量疫情再度擴大，日本政府已對東京都發布「緊急事態宣言」，大阪府也在實施「防止蔓延等重點措施」。由於日本目前受到傳染力強的變種病毒威脅，令人憂慮第5波疫情可能來襲。

雖然高野連內部也有開放觀眾進場但設定上限的提案，但基於東奧決定大多數場館閉門舉行，日本各地疫情也同步升溫的現狀，最後決定不開放觀眾進場。賽事分組將於8月3日下午4時起進行線上抽籤。

日本放送協會（NHK）報導，夏季甲子園去年因為疫情影響取消，今年將是睽違兩年再度舉行。