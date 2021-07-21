中職／猛悍「開箱」完 聊到摩托車笑瞇瞇找手機秀照片

富邦悍將隊新洋投猛悍昨天在中職「開箱」，今天受訪聊比賽、聊台灣，講到摩托車時興致瞬間大好，主動拿出手機秀出騎摩托車的照片，他過去在大聯盟「球員周」的綽號球衣印著「Volador」也是因此而來。

猛悍在5月抵台，還沒出關就遇到中職全面延賽，而悍將隊在這段期間失去邦威、傑斯兩位洋投，在有急迫先發戰力需求的情況下，升上在二軍沒有任何出賽經驗的猛悍。

猛悍的初登板兩次因雨延賽，昨天終於順利戰勝老天，面對味全龍隊先發投6局、失3分。猛悍表示，前一次出賽已經是兩周前，很開心可以得到出賽機會，昨天的投球策略以製造滾地球為主，讓隊友幫忙抓出局數。

這是猛悍首度投入亞洲職棒戰場，對於來台打球，他說：「永遠不會預設會在哪裡打球，之前也沒預期到會來台灣，很感謝現在有這樣的機會。」

猛悍具有4年大聯盟資歷，也參與過綽號球衣的活動，被問到為何選擇繡上「Volador」，他一聽提問就笑得很開心，笑瞇瞇分享：「因為我在家鄉（多明尼加）時騎車都騎很快，朋友就幫我取了這個綽號。」還一邊拿出手機開照片與媒體分享自己的摩托車。

台灣機車滿街跑，猛悍是否考慮在台灣也考張機車駕照？他說：「可能會考慮看看，在我家鄉也是到處都是摩托車。」