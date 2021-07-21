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中職／萊福力「核爆」恐被取代 呂彥青定位先發調整

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊總教練林威助。圖／中華職棒提供
中信兄弟隊總教練林威助。圖／中華職棒提供

洋投萊福力的狀況持續不穩，中信兄弟隊是否將有洋將輪替尚在討論，總教練林威助表示，確實有調上其他洋投的計畫，還需要進一步討論；第一指名選進的旅日左投呂彥青也定位先發投手調整中，有機會在下半季一開打就啟動作戰。

兄弟目前一軍洋投為德保拉、萊福力、羅傑斯，「美國隊長」羅傑斯去年就是兄弟主戰力，貢獻6勝4敗、防禦率3.47佳績，今年原未獲得續約，在兄弟洋將尋覓不順的狀況下再度向他伸出橄欖枝，4月抵台，今天將迎接本季首戰，對手為富邦悍將隊。

兄弟本季洋將的最大問題出在萊福力，去年因傷報銷後，今年狀況一直沒有起色，17日對悍將隊先發1.1局狂失7分，目前成績僅1勝5敗、防禦率8.35，無法拿出洋投該有的貢獻。

林威助指出，本周賽事可能受到颱風影響，還有很多變數，先發投手安排要等今天賽後再做進一步討論，也確實有在考慮拉上其他洋投取代萊福力，優先人選預計是加百利。

呂彥青在選秀前已隨兄弟練球，選秀後正式成為兄弟第一指名，目前於二軍練球調整。林威助表示，「他的定位會從先發開始，因為現在球隊有在比賽，他先在二軍調整，若狀況維持不錯，在下半季進入先發輪值的可能性都有。」

林威助 呂彥青 選秀

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