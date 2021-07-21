聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／滿1個月未出賽 陳偉殷左肩傷勢好轉中
旅日左投陳偉殷已久未出賽，今天日本媒體更新他的近況，他因左肩緊繃持續調整中，他表示目前狀況已在好轉，期望盡快復原後為球隊貢獻勝利。
陳偉殷本季僅在一軍為阪神虎隊登板兩場，拿下1勝0敗、防禦率3.86，在二軍則是出賽6場，累積2勝2敗、防禦率1.76，前一次登板為6月20日，只投0.2局、10球就抱著左肩痛苦退場，已整整一個月未出賽。
日職已經進入奧運停賽期間，陳偉殷選擇留在日本繼續鍛鍊，對於傷勢狀況，他表示會再進行一次檢查後評估何時開始投球，好消息是狀況已經逐漸好轉；他也期許肩傷盡快康復，不論以什麼方式，都希望為球隊做出貢獻。
今天為7月21日，也正好是陳偉殷的36歲生日，他的官方粉絲團也在募集球迷留言，希望傳送到日本給予在異地征戰的陳偉殷力量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言