日職／滿1個月未出賽 陳偉殷左肩傷勢好轉中

旅日左投陳偉殷已久未出賽，今天日本媒體更新他的近況，他因左肩緊繃持續調整中，他表示目前狀況已在好轉，期望盡快復原後為球隊貢獻勝利。

陳偉殷本季僅在一軍為阪神虎隊登板兩場，拿下1勝0敗、防禦率3.86，在二軍則是出賽6場，累積2勝2敗、防禦率1.76，前一次登板為6月20日，只投0.2局、10球就抱著左肩痛苦退場，已整整一個月未出賽。

日職已經進入奧運停賽期間，陳偉殷選擇留在日本繼續鍛鍊，對於傷勢狀況，他表示會再進行一次檢查後評估何時開始投球，好消息是狀況已經逐漸好轉；他也期許肩傷盡快康復，不論以什麼方式，都希望為球隊做出貢獻。

今天為7月21日，也正好是陳偉殷的36歲生日，他的官方粉絲團也在募集球迷留言，希望傳送到日本給予在異地征戰的陳偉殷力量。