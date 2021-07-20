中職／伍鐸7局優質先發演出代表作 率味全勝悍將

中央社 / 台北20日電

中職味全龍隊先發洋投伍鐸今天投7局僅失2分，率球隊以3比2擊敗富邦悍將，以先發身分演出好表現補上空缺，讓教頭葉君璋讚賞，伍鐸則表示，要付出才會有這樣的成就。

今天在新莊球場的賽事，2局下悍將靠著高國輝、張進德敲安打、楊瑞承擊出高飛犧牲打，率先攻下1分；不過4局上龍隊利用2次保送，陳品捷再補上安打，追成1比1平手；5局上龍隊攻占一、三壘時，李凱威敲出安打送回超前分，劉基鴻再補上安打，帶有1分打點。

雖然悍將在5局下靠著申皓瑋、李宗賢、王正棠都敲出安打，一度形成滿壘，不過僅林益全擊出雙殺打送回1分，最終龍隊就以3比2擊退悍將，雖然目前還是墊底，不過僅落後第4名的悍將1.5場勝差。

伍鐸用98球投滿7局，為本季最長投球局數，被敲6支安打，投2次保送、4次三振，失2分演出優質先發，獲選為單場MVP，奪下本季第5勝。談到伍鐸的表現，葉君璋表示，伍鐸在停賽2個月期間都是以先發來調整，「看起來確實調整得不錯，想要投的位置都有按照想法去投。」

龍隊上星期首戰是安排本土王牌王維中，不過本週首戰是伍鐸。葉君璋說明，因為這星期只有3場賽事，考量到王維中的身體狀況，讓他有更多時間去準備。葉君璋也稱讚伍鐸是有很多功能的選手，不管是中繼、先發都能勝任，在之前洋投布里悍離隊或其他選手有傷時，都能適時補上位置。

伍鐸表示，在停賽的這2個月中，維持先發投手的節奏下去調整並維持手感，談到從季初擔任中繼到現在轉任先發，他說：「對我來說沒有一天是僥倖的，要投入這樣的付出才有這樣的成就，跟著大家一起進步，這樣才能把這支球隊帶往更好的地方。」

悍將先發投手猛悍今天初登板，用92球投6局，被敲4支安打，投3次保送、6次三振，失3分也是優質先發，不過吞下敗投。

伍鐸 葉君璋

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