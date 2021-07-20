中職／猛威爾7局無失分、陳傑憲開轟 統一獅擊退桃猿

中央社 / 台北20日電

中職今天在桃園棒球場的賽事，統一獅隊先發投手猛威爾繳出7局無失分好投，總教練林岳平稱讚他找回過往身手，加上陳傑憲敲出本季第2發全壘打，終場以4比1擊敗樂天桃猿。

獅隊1局上率先展開攻勢，陳傑憲選到保送後盜上二壘，蘇智傑敲安打送回1分；2局上陳鏞基選到保送後，林焌翰敲出二壘安打，形成二、三壘有人，接著林子豪、林岱安都擊出滾地球，各帶有1分打點；3局上陳傑憲轟出陽春全壘打，再添1分。

桃猿在8局下展開反攻，邱丹敲出二壘安打後，余德龍再敲安打送回1分；9局下獅隊終結者陳韻文一度遇到一、三壘有人危機，不過最終獅隊還是以4比1奪下勝利，目前獅隊暫居上半季第一，領先中信兄弟0.5場勝差。

猛威爾用95球主投7局，被敲6支安打，投1次保送、1次三振，沒有失分，奪下本季第3勝，獲選為單場MVP。經過中職2個月停賽，終於再度回到場上，猛威爾表示，「當然非常開心，之前因為疫情沒辦法比賽，好不容易可以上場，今天終於達成這個心願。」

在中職停賽前猛威爾狀況較不穩，總教練林岳平表示，猛威爾今天表現相當突出，在休息這段時間充裕地準備，到現在調整2個月之後，「比較有猛威爾的型態，變化球可以取得好球，並讓打者產生無效的滾地球，製造雙殺化解危機。」

陳傑憲今天敲出本季第2轟，他指出，當下將球打出去後，確實感覺會是一支長打，之後看飛行過程就知道會飛出去。不過他認為自己不是全壘打型選手，能開轟是運氣問題，「投手失投球剛好有掌握到，沒有刻意要打全壘打。」

雖然陳傑憲已經連續8場比賽有安打，不過他表示自己並不知道，尤其現在上半季戰績很緊繃，每一場都要以球隊為主，「像今天打帶跑戰術失敗，我就比較在意，個人成績就還好，希望能幫助球隊拿下上半季冠軍。」

陳傑憲

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