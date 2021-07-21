中職／林智勝歸隊加倍付出 悍將該考慮解封胡金龍

中華職棒在7月12日舉行季中選秀會，又在隔日正式恢復比賽，原本逐漸冷卻的棒球熱潮重新復甦。不僅如此，遭到球團冷凍滿一年的胡金龍在疫情期間送餐善舉受到關注，他雖沒有正式露面接受採訪，但已讓球迷再度想起這個淡出棒球圈的現役球員，更好奇他的未來會怎麼發展。

胡金龍是在去年6月25日在LINE群組發出「打爆富邦換總A」訊息，雖然他解釋非本人所為，而且當面向總教練洪一中致歉，但仍被球團下放二軍並無限期禁賽。因為他年初才與富邦球團簽下複數年合約，因此仍是有合約狀態，雖然季初開放其他球團交易，不過乏人問津，目前依然是完全無法參與球隊活動，就像前朝被康熙圈禁在宗人府的13阿哥。原本事件默默地渡過一周年，因為有餐廳表示接獲胡金龍私訊，希望贈送餐盒給第一線醫護人員，因而再度躍上新聞版面。

中華職棒因為合約制度不完善，被無限期禁賽者並不多，多數損及聯盟或球團名譽，如簽賭案或涉及不當案件而遭到除名永不錄用。沒有犯罪的永久封殺，則是因兩聯盟競逐時的叛將條款，不過在各界撻伐下，已經於2013年宣告廢除。最特別的應當僅有林智勝，他因為在2008年衝撞裁判，被聯盟判處無限期禁賽。不過在總教練洪一中及領隊郭建霖的陪同道歉下，最終還是網開一面，讓他只有禁賽15場、罰金18萬元。

洪一中(右)及郭建霖(左)兩人曾碰上叛將條款，深知被禁賽之苦，2008年力保林智勝讓他得以歸隊，如今又碰到胡金龍，是否應該要幫他一把？ 聯合報系資料照片

與球隊有爭議的球員，胡金龍並不是第一人，早期合約制度不完善時，雖然拿到離隊證明，但多是遭到各隊默契封殺。不過現在各隊惜才，加上合約制度的規範，即使有如2017年中信兄弟的冰風暴事件，都可以在半年內和平落幕。其中捲入事件的林智勝，直接被領隊指出與教練團不合，還被爆料干預球團任命教練，最終不但留任還獲得續約。目前他仍然替黃衫軍效力，而且依然是陣中領袖球員，雖然已經39歲，但比很多年輕球員更有拚勁，幾乎加倍付出，反而成功帶動球隊拚戰的氣勢。

林智勝被中信兄弟解凍後，更努力練球與在場上打拚，對球隊的團結及戰力都有絕佳的幫助。 聯合報系資料照片

富邦悍將現在對於胡金龍的處置比當時中信兄弟冰風暴更為嚴苛，其程度在其他國家職業運動也很罕見。像是美國職棒或職籃，球團都會很重視陣中球星，有時還會給他們一些福利或是特權，深怕他們喊出「Trade Me」的口號。若已知球星的心已不在球隊，更是會趕快進行交易，換取可用之兵，不會落得兩頭空的局面。不過在台灣球員基本不太敢出聲抗議，球團更是對交易興致缺缺，造成現在歹戲拖棚的局面。

對於那段LINE群組的留言，是被視為傷害球隊的言論，富邦球團會如此生氣無可厚非。不過即使把胡金龍無限期禁賽，看似可以長期讓球員噤聲，但無法保證所有球隊成員都會心服口服。實際上這支球隊陣容本來就是多元化，並不像其他球隊多數是從新秀開始培養。他們從原本的興農牛時期的球員，到義大犀牛時期網羅多位旅外球員，富邦悍將時吸收兄弟球員，還找來獅隊及猿隊多位教練，自然容易讓人感覺山頭林立。

這種組成複雜的球隊，本來就可能存在許多不同的聲音，如何整合球隊，不僅是教練的課題，球團也需要做好準備。俗語說的好：「海納百川，有容乃大」。悍將是如此多元的球隊，就應該要能夠包容各種聲音。胡金龍已經被冰了超過一年，如果他能解封，無論各種方式，應該都能替球隊帶來不一樣的效應，也不會造成人才的浪費。