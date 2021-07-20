中職／葉總相中多功能性 苦工型洋投伍鐸登龍隊勝投王

味全龍隊洋投伍鐸從苦工型洋投變身龍隊勝投王，今天面對富邦悍將隊先發7局失2分，龍隊終場以3：2險勝，伍鐸拿下第5勝、獲選單場MVP，總教練葉君璋也點出當初相中伍鐸，就是喜歡他的多功能性。

悍將隊由猛悍先發，「開箱秀」在第4局因陳品捷的安打掉分，5局連續被敲安打，李凱威、劉基鴻各帶1分打點，最終投6局失3分。

悍將隊全場4次出現雙殺，傷害最大出現在5局，無人出局就攻占滿壘，卻未能形成大局，林益全敲出雙殺打，悍將隊只在這局攻下1分。

伍鐸去年季中遭悍將隊解約，成績下滑嚴重，但龍隊認為年輕的隊形仍有伍鐸發揮空間，延攬他來效力，開季屢在牛棚穩定消化局數，在布里悍離隊、鋼龍掛傷的情況下，扛下先發輪值也有出色表現，此役奪勝後以5勝超越布里悍（4勝），勝投在龍隊排名第一。

葉君璋指出，伍鐸在延賽期間都以先發調整，近期好的地方在於投的球比過去到位，進壘位置能按想法執行。

伍鐸在牛棚、在先發都能扮演球隊定心丸，並不讓葉總意外，他說：「我們當初會選擇伍鐸，是因為他的多功能，以他的球路和經驗，不管在中繼和先發都有機會，看我們球隊需要什麼位置、他可以補上。」

葉君璋指出，一開始先發輪值有布里悍，中繼相對需要人手，所以將伍鐸放在牛棚，「後來先發投手出狀況，包括王維中的傷、布里悍離開，後期對我們來說先發投手是洞，第一個想到的就是他可以補。」

王維中上周為龍隊打頭陣，本周未按照順序推出王維中，而是由伍鐸先投，葉君璋也解釋兩項考量，「第一是維中季初的身體狀況，去年也一整年沒投，讓王維中有更多時間可以準備，第二是伍鐸很喜歡比賽，可以比賽對他來說是享受。」