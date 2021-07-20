中職／陳仕朋即將重返一軍先發 睽違2個月很期待

中職富邦悍將左投陳仕朋之前因為手有發炎的狀況，復賽第一週跳過1次先發，不過經過調整後，他今天表示，狀況已經接近100%，可望在本週末先發，睽違2個月再度重回一軍賽場。

陳仕朋是悍將陣中重要的本土先發戰力，本季目前出賽8場都是先發，不過時常得不到隊友火力支援，目前僅拿下1勝6敗，防禦率3.47。經過近2個月停賽後，中職在13日終於復賽，不過陳仕朋因調整不及，跳過首週先發。

陳仕朋指出，之前在停賽期間手有點發炎的狀況，但當時已經快開賽了，才會跳過一次先發，預計這週末會出賽。陳仕朋在17日剛於二軍進行分組賽事，投了4局、60顆球左右，「都有在自己的控制之內，狀況已經接近100%了，手臂也沒有其他狀況。」

上次在一軍出賽已經是5月13日的事情，現在終於要回到一軍場上，陳仕朋說：「不管是面對練習賽還是正式比賽，在上場前準備時都是以期待的心情，那麼久沒有在一軍比賽，難免會有生疏的感覺，能夠在比賽中把狀況拉上來也是一個課題。」