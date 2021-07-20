日職／同梯攜手拚上一軍 愛斗、吳念庭互嗆激勵彼此

日職西武獅隊吳念庭和武田愛斗是同期入隊的好朋友，在二軍時約定要一起上一軍表現，如今同時站穩一軍。平常他們都用「互嗆」的方式互動，愛斗笑說，常嗆吳念庭全壘打比較少。

吳念庭和愛斗都是透過2015年選秀加入職棒的「同梯」，ELEVEN體育家族今天舉辦日職台灣媒體日，2人一起受訪。愛斗表示，跟吳念庭是同一年入隊，感情相當好，吳念庭則說：「我們一起從二軍拚上來，彼此都很了解對方。」

前幾年吳念庭與愛斗是一起在二軍打拚的戰友，今年則是一起站穩一軍，吳念庭表示，春訓時有跟愛斗做好一個約定，「今年當作勝負的一年，打給大家看，如果沒有打出成績就沒什麼機會了，互相鼓勵一定要打出來。」

2人的互動方式就是很常「互嗆」，例如現在愛斗敲出8支全壘打，剛好比吳念庭多1支，愛斗笑說：「我很常拿這個嗆念庭。」吳念庭則說：「我們都會互相比較，他只要得點圈沒打好的時候就會噹我，『我沒打好你很開心嗎？』」

愛斗與台灣相當有緣，除了好朋友吳念庭是台灣人，之前還來台灣打過冬季聯盟。不過被問到對台灣的印象，愛斗笑說：「因為那時候剛好得了流感很痛苦，所以沒有其他印象。」至於從吳念庭身上學來的中文，愛斗則說，是不能講出來的詞。

吳念庭本季曾對戰樂天金鷲隊的台灣投手宋家豪，擊出滾地球出局，他回憶，當時宋家豪第1顆球投了內角直球，「那球滿想攻擊，只是球太準了沒有出棒，滿可惜的。」至於愛斗對宋家豪的印象，他笑著表示「哇！怎麼這麼大隻，球速也很快。」

吳念庭平常和火腿隊的王柏融也有很多互動，吳念庭表示，只要守一壘時，就很希望王柏融打擊可以上一壘，這樣就可以在一壘聊天，「目前還沒達成這個願望，因為上次他打了一支全壘打，滿可惜的。」