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中職／台日都當隊友 王溢正也期許陳冠宇扛住先發

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
王溢正。圖／中華職棒提供
王溢正。圖／中華職棒提供

陳冠宇王溢正在日職、中職都很有緣，先後穿上同一套球衣，王溢正也說：「很懷念以前一起打球的時光」；他對先發投手位置坦言有心想要拚回，陳冠宇的加入等於多了一個對手，王溢正用台語笑說：「給他啊！」

樂天猿隊今年選秀以榜眼籤挑選旅日左投陳冠宇，他與王溢正的旅日生涯都是從橫濱隊展開，兩人當時當過兩季隊友，現在又一起當了「有猿人」。

談到陳冠宇，王溢正說：「不陌生的一個人，很開心又可以當隊友，也是很懷念以前一起打球的時光。」

陳冠宇在選秀前已投入猿隊訓練，與隊友提前開始相處，王溢正說：「他不懂的會問我，我也會告訴他這個球隊的方針，畢竟每隊的球風都不太一樣。」

陳冠宇設定擔任先發投手，對於有心想重返先發的王溢正來說，無疑多了一位對手，他對此表示，「乎伊啊！很期待他有好表現，希望他可以勝任這個位置（先發投手）。」

王溢正今年從先發出發，但因調整狀況不佳轉進牛棚支援，他說：「先發已經滿了，也沒辦法，聽從教練團的安排。」他對於重返先發輪值仍有期待，期許明年能以比較理想的身體狀況應戰，「會再和教練團溝通，但也要給教練團去考量，自己也要去了解是否還能勝任這個位置。」

王溢正 陳冠宇 選秀

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