日職／想和王柏融在一壘聊天 吳念庭：結果他打全壘打

西武獅隊吳念庭今年常駐一軍，最多互動的台灣球員，他點名是效力火腿隊的王柏融，但覺得有點可惜的是，想和王柏融在一壘聊天的心願還沒達成。

今年洋聯戰場上不僅多次出現「台灣內戰」的戲碼，同為野手的吳念庭、王柏融也很常同場先發。

吳念庭被問到最多互動的台將，想了想認為是王柏融，他說：「守一壘時都希望他可以上一壘，我們就可以聊天，但目前還沒有達成，因為他打全壘打，滿可惜的。」還有一次是在比賽後段，王柏融保送上壘後就被換代跑，也沒機會與一壘上的吳念庭多聊。

吳念庭面對球季的高低潮，也沒少了來自父親吳復連的關心，吳念庭透露：「他會給我一些意見，像是說身體有些疲勞、要多伸展之類的，或是觀察我的揮棒，提醒我要做一些爆發力的訓練，小意見比較多，我也會聽進去。」