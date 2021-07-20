快訊

百年來最長休市！基隆廟口夜市選定這天重開張 改頭換面迎客

奧運國手搭乘經濟艙生波 傳體育署長張少熙請辭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／想和王柏融在一壘聊天 吳念庭：結果他打全壘打

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
西武獅隊吳念庭今年常駐一軍，最多互動的台灣球員，他點名是效力火腿隊的王柏融。 資料照
西武獅隊吳念庭今年常駐一軍，最多互動的台灣球員，他點名是效力火腿隊的王柏融。 資料照

西武獅吳念庭今年常駐一軍，最多互動的台灣球員，他點名是效力火腿隊的王柏融，但覺得有點可惜的是，想和王柏融在一壘聊天的心願還沒達成。

今年洋聯戰場上不僅多次出現「台灣內戰」的戲碼，同為野手的吳念庭、王柏融也很常同場先發。

吳念庭被問到最多互動的台將，想了想認為是王柏融，他說：「守一壘時都希望他可以上一壘，我們就可以聊天，但目前還沒有達成，因為他打全壘打，滿可惜的。」還有一次是在比賽後段，王柏融保送上壘後就被換代跑，也沒機會與一壘上的吳念庭多聊。

吳念庭面對球季的高低潮，也沒少了來自父親吳復連的關心，吳念庭透露：「他會給我一些意見，像是說身體有些疲勞、要多伸展之類的，或是觀察我的揮棒，提醒我要做一些爆發力的訓練，小意見比較多，我也會聽進去。」

吳念庭 王柏融 西武獅

延伸閱讀

日職／奧運停賽階段有課題 吳念庭惡補外野守備

日職／想向吳念庭道賀 松井裕樹先和宋家豪學「恭喜」

日職／「為啥我放最後？」森友哉IG與吳念庭互動逗樂網友

日職／淺間大基中文說「愛你」 王柏融當場笑噴

相關新聞

日職／手心手背都是肉 宋家豪有時想避「台灣內戰」

旅日台灣投手宋家豪談今年頻繁上演的「台灣內戰」，直言沒有很想碰到王柏融、吳念庭，原因是「手心手背都是肉」。

日職／想和王柏融在一壘聊天 吳念庭：結果他打全壘打

西武獅隊吳念庭今年常駐一軍，最多互動的台灣球員，他點名是效力火腿隊的王柏融，但覺得有點可惜的是，想和王柏融在一壘聊天的心...

日職／奧運停賽階段有課題 吳念庭惡補外野守備

西武獅隊台將吳念庭本季成績大爆發，卡位固定先發，接下來進入奧運停賽期間，他也有重要課題，有外野經驗的他透露：「這段時間可...

日職／想向吳念庭道賀 松井裕樹先和宋家豪學「恭喜」

樂天金鷲隊終結者松井裕樹與台將宋家豪當牛棚雙寶，這回一起入選明星賽，松井也向宋家豪請教中文，想以中文恭喜同樣來自台灣的吳...

日職／「我也是育成出身…」宋家豪為王彥程指路

從育成選手出身，站上一軍牛棚固定班底，宋家豪看隊上的台灣小老弟王彥程有滿滿的疼惜，「他真的很努力、很努力」，宋家豪說：「...

日職／陳冠宇離開羅德安田尚憲很寂寞 盼球場上相見

ELEVEN體育家族今天舉辦日職台灣媒體日，千葉羅德隊安田尚憲及藤原恭大與台灣相當有緣，談到陳冠宇去年離隊後，安田尚憲感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。