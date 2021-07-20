日職／奧運停賽階段有課題 吳念庭惡補外野守備

西武獅隊台將吳念庭本季成績大爆發，卡位固定先發，接下來進入奧運停賽期間，他也有重要課題，有外野經驗的他透露：「這段時間可能會多練練外野。」

吳念庭本季出賽80場，繳出2成72打擊率，有75支安打、7發全壘打、42分打點，不僅各項數據都是生涯最佳，打點數排名西武隊上第一，得點圈打擊率4成03居洋聯第二，生涯年的演出也為他爭取生涯首度進入明星賽。

回顧上半季成績，吳念庭說：「上一軍的前幾場比賽有打出成績，一開始的3場比賽很重要，自己的信心也增加許多，調整腳步去迎接之後的比賽，後面的成績也有穩定繳出，心情上會比較平靜去面對每場比賽。」他也說：「算是一個還不錯的前半季成績。」

吳念庭上半季守遍內野各位置，在季初西武陷入兵源短缺時挺身而出，他表示，「教練給我什麼位置，我就盡量做到最好，每個位置都滿熟悉的，比賽上是沒有太大的問題。」他過去也有站外野的經驗，將在接下來的停賽期間重拾外野守備，「下半季可能也有機會去守外野，奧運期間就會去做外野的嘗試。」

吳念庭與隊友愛斗同為2015年選秀入隊，一路以來培養好交情，今年也在一軍互嗆求進步，愛斗笑說：「全壘打、二壘打都比念庭多，會拿這個嗆他。」吳念庭也爆料，愛斗之前開轟時就嗆過他「怎麼還停留在6轟？」

兩人今年有當作「勝負的一年」去拚的覺悟，愛斗透露，兩人在春訓時有想在一軍打出成績的決心，一開始吳念庭先上一軍，自己上去時也有問吳念庭要怎麼辦，吳念庭跟他說：「像我這樣打就好了。」期許下半季，愛斗表示，希望與吳念庭都能成為西武贏球不可或缺的力量。