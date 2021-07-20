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日職／想向吳念庭道賀 松井裕樹先和宋家豪學「恭喜」

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
樂天金鷲隊投手宋家豪、松井裕樹。圖／樂天金鷲隊提供
樂天金鷲隊投手宋家豪、松井裕樹。圖／樂天金鷲隊提供

樂天金鷲隊終結者松井裕樹與台將宋家豪牛棚雙寶，這回一起入選明星賽，松井也向宋家豪請教中文，想以中文恭喜同樣來自台灣的吳念庭。

ELEVEN體育家族與太平洋聯盟舉辦台灣媒體日，今天上午樂天由宋家豪、松井裕樹這組後防大將登場，兩人的好交情完全藏不住，多次在彼此發言時搗蛋，一度煩到松井受不了。

松井分享兩人的互動，由於出場時機多是球隊有限度的領先時，平常在牛棚都是一起準備，「家豪常常用很少的球數就搞定，就會問我，這樣你準備時間夠嗎？」

如果碰到不是兩人的登板時機，他們就會在牛棚裡一起吃東西、看比賽、聊天；至於宋家豪有無在牛棚裡分享台灣零食，宋家豪說：「台灣零食數量有限，不會帶到牛棚，但如果在休息室裡吃被隊友看到，也會一起分享。」

兩人今年一起入選明星賽，洋聯明星隊上還有來自台灣的西武獅隊吳念庭，松井也提前和宋家豪請教要如何恭喜吳念庭首度入選明星賽，一見面就用中文開口：「恭喜恭喜！」

宋家豪 牛棚

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