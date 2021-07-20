日職／「我也是育成出身…」宋家豪為王彥程指路
從育成選手出身，站上一軍牛棚固定班底，宋家豪看隊上的台灣小老弟王彥程有滿滿的疼惜，「他真的很努力、很努力」，宋家豪說：「我也是育成出身，常和他交換心情，他也知道要找到適合自己的訓練方式。」
王彥程在2019年與樂天簽下育成合約，跟進林英傑、林恩宇、宋家豪，成為樂天隊史第4位台灣球員，仍在力拚轉支配下。
宋家豪今天在台灣媒體日上受訪，談到王彥程時有誇讚、也有疼惜，他說：「王彥程一直都表現很好，努力把不好的地方修正，想在日本有一番作為，我也和他交流很多。」尤其自己同樣是育成選手出身，也更希望王彥程可以拚出成績。
宋家豪說：「他現在的目標有點放太多、有點迷失方向，我跟他說，你先設定一、兩個，達到後再去想下一個。」也說他是很聰明的小孩，很快就可以想通。
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