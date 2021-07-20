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日職／手心手背都是肉 宋家豪有時想避「台灣內戰」
旅日台灣投手宋家豪談今年頻繁上演的「台灣內戰」，直言沒有很想碰到王柏融、吳念庭，原因是「手心手背都是肉」。
今年洋聯一軍聚集王柏融、吳念庭、宋家豪、張奕，多次出現「台灣內戰」的場景，宋家豪也都有碰上王柏融、吳念庭的打席，台灣球迷期待的戲碼，但宋家豪說：「不管誰表現好，大家都看在眼裡，有時盡量不想和他們對到，但如果對到了就是全力以赴。」
王柏融先前曾提到碰上宋家豪時，自己都很想笑，但看宋家豪的表情都很嚴肅。宋家豪對此回應：「其實我有看到他笑，但有時候投手鏡頭會比較多，所以我盡量保持撲克臉。」
宋家豪今年在一軍出賽37場，防禦率僅2.04，拿下21個中繼點，而他生涯最佳成績為2019年的27個中繼點，下半季若能維持好投，有機會刷新個人成績。
宋家豪透露今年的調整確實比較到位，「一開始從二軍出發，一軍教練也給我比較輕鬆的方式，今年完全是放慢步調去調整。」他還點出另一個關鍵，「今年有好成績，我覺得去年狀況不好，也從裡面學習到很多不同的經驗。」
宋家豪體悟很深，他說：「心態很重要，不要覺得被擊敗了，要從不好的感覺跳出來，每天都是新的一天去做準備，不然會很辛苦，陷在泥淖裡會投不出來。」
今年的好成績，也為宋家豪爭取到生涯首次進入明星賽，宋家豪表示，「進明星賽是肯定，很榮幸可以和那麼多好手一起參加賽事、一起丟球，也看到很多好手，是一次很好的經驗。」失2分後意外拿到勝投，他很歹勢說：「沒辦法守住，覺得很抱歉，後來又拿到勝投有點不好意思。」
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