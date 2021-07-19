日職／陳冠宇離開羅德安田尚憲很寂寞 盼球場上相見

ELEVEN體育家族今天舉辦日職台灣媒體日，千葉羅德隊安田尚憲及藤原恭大與台灣相當有緣，談到陳冠宇去年離隊後，安田尚憲感到相當寂寞，盼持續精進自己，下次在球場上相見。

內野手安田尚憲是2017年羅德隊第一指名，本季目前出賽77場，打擊率2成43。安田尚憲曾在2018年底來台灣打過冬季聯盟，也曾跟著羅德隊到台灣與中職Lamigo桃猿隊打過交流賽。

談到對台灣的印象，安田尚憲表示，「感覺到棒球這個運動在台灣人氣相當高，而且台灣球員很有活力，也對棒球很有熱忱。」談到印象最深刻的台灣美食，安田尚憲則說是小籠包和在日本很流行的珍珠奶茶。

外野手藤原恭大則是2018年羅德隊第一指名，本季目前出賽31場，打擊率2成53。他曾被票選為球隊最帥第一名，在一旁的安田尚憲笑說：「球員新入團時會有記者會，我那時候完全沒有女粉絲，但藤原有一整票的女粉絲。」不過有媒體指出藤原恭大與中信兄弟岳政華長得很像，藤原恭大也笑說：「大概有85分像。」

今年中職選秀成為樂天桃猿隊第一指名的左投陳冠宇，去年底為了家人離開羅德隊。談到前隊友陳冠宇，安田尚憲表示，他是非常和善、有趣的前輩，「他退團後讓人感到非常寂寞，希望自己繼續精進，下次以對戰的方式見面。」藤原恭大則說：「因為他的直球相當有威力，在後面守備時相當安心。」

本季在阪神虎隊的左投陳偉殷去年也曾效力過羅德隊，去年陳偉殷回到日職首戰先發時，藤原恭大就曾開轟支援。藤原恭大表示，「因為他曾在大聯盟出賽過，能跟他一起在球場上非常榮幸，我也記得這支全壘打。」

談到印象最深刻的台灣選手，安田尚憲表示是西武獅隊的吳念庭，「他今年非常會把握住得點圈的機會，新人年在二軍也常遇到他，他的打擊讓我學習到很多。」藤原恭大則是說樂天金鷲隊宋家豪，「他的直球、下墜球威力都相當強，以打者來講非常不好對付。」