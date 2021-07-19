日職／「為啥我放最後？」森友哉IG與吳念庭互動逗樂網友

台灣好手吳念庭日前入選生涯首度的明星賽，賽後特地將與各球星合影的照片彙整po文，其中把西武隊友森友哉放在最後一張，結果讓對方在貼文下方故作不滿地留言：「為啥把我放最後？」

吳念庭寫道：「享受棒球的2天盛會，很開心能跟很多選手交流，收穫很多，休息調整後備戰後半段賽程，加油。」並附上了與各家球星的照片，包括吉田正尚、則本昂大、松田宣浩等人。

西武隊捕手森友哉看了則有些吃味，表示：「為啥把我放最後？」吳念庭還安撫對方，表示：「順序沒差啦。」沒想到對方比想像中還嚴格，他說：「順序沒差啦？日文沒有這種用法喔。」兩人對話讓球迷覺得既有趣又好笑。