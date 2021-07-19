聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／「為啥我放最後？」森友哉IG與吳念庭互動逗樂網友
台灣好手吳念庭日前入選生涯首度的明星賽，賽後特地將與各球星合影的照片彙整po文，其中把西武隊友森友哉放在最後一張，結果讓對方在貼文下方故作不滿地留言：「為啥把我放最後？」
吳念庭寫道：「享受棒球的2天盛會，很開心能跟很多選手交流，收穫很多，休息調整後備戰後半段賽程，加油。」並附上了與各家球星的照片，包括吉田正尚、則本昂大、松田宣浩等人。
西武隊捕手森友哉看了則有些吃味，表示：「為啥把我放最後？」吳念庭還安撫對方，表示：「順序沒差啦。」沒想到對方比想像中還嚴格，他說：「順序沒差啦？日文沒有這種用法喔。」兩人對話讓球迷覺得既有趣又好笑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言