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中職／猛家班對決 20日兩地賽事「3猛」扛先發

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

中職明天兩地賽事都在北部登場，桃園球場由統一獅隊猛威爾、樂天桃猿隊猛快先發，新莊球場出賽的富邦悍將隊，也推出猛悍面對味全龍隊，3位猛字輩洋將出籠。

復賽首周防疫計畫執行良好，中職上周獲得新北、台北、高雄市政府點頭，增加3座球場可安排賽程，這段時間疫情最嚴重的雙北迎接中職重返，明天就將在新莊展開賽事。

悍將隊在新莊大本營碰上龍隊，由新任「雨神」猛悍先發，還沒有任何一、二軍出賽經驗的他，原定在15日、18日初登板都因雨破局，明天能否順利「開箱」期望老天賞臉，根據中職官網顯示，新莊球場降雨機率30%。

龍隊並非由首周打頭陣的王維中先發，而是推出休5天的洋投伍鐸登板，本季後援、先發兩頭跑，本季已累積4勝1敗、防禦率3.66佳績，隊內勝場數追平已離台的布里悍，對龍隊貢獻勞苦功高。

獅猿之戰由猛威爾碰上猛快，猛威爾18日的表定先發因雨沒打成，沒碰上猛悍，結果明天遇到猛快，還是「猛家班」的對決。

中職 樂天桃猿 富邦悍將

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