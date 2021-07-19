日職／淺間大基中文說「愛你」 王柏融當場笑噴

火腿隊外野手淺間大基今天出席台灣媒體日，結尾以中文喊話：「台灣的各位，愛你！」讓王柏融當場拍手笑噴。

淺間本季目前出賽69場，繳出打擊率2成77、3轟，有3發全壘打，3轟為6月18到20日對軟銀鷹隊連3戰敲出，也讓他覺得很驚喜。

扛首棒居多，淺間說自己不太在意棒次，「壘上沒人就盡量上壘，壘上有人就盡量打回來。」自評上半季表現，他說：「不管在各方面，都不是很滿意的成績，希望可以再精進，達到理想的狀態。」

至於團隊目標，淺間表示，上半季球隊戰績比較不理想，希望下半季大家可以繼續團結一心，去爭取好成績。

王柏融比淺間年長3歲，王柏融看待他就像是自己的弟弟，沒有學長、學弟的隔閡。平常互動除了教彼此中文、日文外，淺間也分享與王柏融的相處，稱他一直都是很溫和的人，但有時會被他捉弄，希望王柏融可以節制；再被捉問王柏融如何捉弄自己，淺間笑說：「他會揍我。」

被問到想給台灣球迷的話，淺間以中文說出：「台灣的各位，愛你！」俏皮送上愛心，將王柏融逗出今天在媒體日上最大的笑容，帶來意外笑點。