快訊

高端通過EUA蔡總統何時打疫苗？總統府回應了

第3輪預約AZ疫苗者明收簡訊 170萬人可接種

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／淺間大基中文說「愛你」 王柏融當場笑噴

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

火腿隊外野手淺間大基今天出席台灣媒體日，結尾以中文喊話：「台灣的各位，愛你！」讓王柏融當場拍手笑噴。

淺間本季目前出賽69場，繳出打擊率2成77、3轟，有3發全壘打，3轟為6月18到20日對軟銀鷹隊連3戰敲出，也讓他覺得很驚喜。

扛首棒居多，淺間說自己不太在意棒次，「壘上沒人就盡量上壘，壘上有人就盡量打回來。」自評上半季表現，他說：「不管在各方面，都不是很滿意的成績，希望可以再精進，達到理想的狀態。」

至於團隊目標，淺間表示，上半季球隊戰績比較不理想，希望下半季大家可以繼續團結一心，去爭取好成績。

王柏融比淺間年長3歲，王柏融看待他就像是自己的弟弟，沒有學長、學弟的隔閡。平常互動除了教彼此中文、日文外，淺間也分享與王柏融的相處，稱他一直都是很溫和的人，但有時會被他捉弄，希望王柏融可以節制；再被捉問王柏融如何捉弄自己，淺間笑說：「他會揍我。」

被問到想給台灣球迷的話，淺間以中文說出：「台灣的各位，愛你！」俏皮送上愛心，將王柏融逗出今天在媒體日上最大的笑容，帶來意外笑點。

王柏融 日本火腿

延伸閱讀

日職／上半季表現難自評 王柏融感受最深的是信心增長

日職／「台語大王」登場由來 王柏融：太久沒講怕忘記

日職／王柏融瞄準曲球開轟 日球評讚：不容易

日職／王柏融1轟、吳念庭1安 見證「海馬障礙」告終

相關新聞

日職／淺間大基中文說「愛你」 王柏融當場笑噴

火腿隊外野手淺間大基今天出席台灣媒體日，結尾以中文喊話：「台灣的各位，愛你！」讓王柏融當場拍手笑噴。

日職／「台語大王」登場由來 王柏融：太久沒講怕忘記

旅日台將王柏融6月24日在英雄訪問台上，突如其來以台語受訪，從何而來的靈感？他揭曉答案，「在日本太久沒講台語，怕有點忘記...

中職／胡金龍默默付出 贈棒球餐盒給第一線醫護人員

去年因Line群組一句「打爆富邦換總A」因而失去參與球隊機會的老將胡金龍，雖然至今在球場仍不見其蹤影，他卻默默行善，據花彘醺忠孝店臉書貼文透露，胡金龍自掏腰包，客製化棒球愛心餐盒獻給台大醫院的醫護團隊

日職／面對打者一度想逃 張奕轉進牛棚飆速覺得不可思議

旅日投手張奕今年在一軍的首戰遭遇震撼教育，他坦言面對打者一度有想要逃跑的感覺，轉進牛棚後提升狀態，也意外開發球速潛能，聽...

日職／上半季表現難自評 王柏融感受最深的是信心增長

旅日台將王柏融本季棒次多變，多次扛起火腿隊四棒，他說：「打第幾棒我覺得都一樣，對方不會因為第幾棒而改變，而是針對王柏融、...

日職／WBC傳奇松坂大輔 征戰奧運卻挫敗連連

有「平成怪物」之稱的松坂大輔，去年7月因手術後恢復不如預期，宣告將在今年季後引退，讓許多球迷感到不捨。松坂大輔於1999年加入西武獅隊，第一年就拿下16勝。2007年他轉戰美國職棒大聯盟波士頓紅襪隊，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。