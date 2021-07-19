中職／胡金龍默默付出 贈棒球餐盒給第一線醫護人員

去年因Line群組一句「打爆富邦換總A」因而失去參與球隊機會的老將胡金龍，雖然至今在球場仍不見其蹤影，他卻默默行善，據花彘醺忠孝店臉書貼文透露，胡金龍自掏腰包，客製化棒球愛心餐盒獻給台大醫院的醫護團隊。

花彘醺忠孝店於臉書貼文寫道：「7/18 週日，醫護人員沒有假日，花花收到球星胡金龍的私訊，告訴花花想要客製化棒球愛心餐盒獻給台大醫院的醫護團隊。」胡金龍除了感謝醫療團隊這段期間的付出，也了解餐廳方面的經濟問題，想透過自己的力量回饋社會，「謝謝醫護人員總是站在第一線的守護，這一年的疫情讓醫護人員們都更加的辛勞，也明白這兩個月，餐廳不能開放內用，所承受的壓力甚是巨大，所以在感謝醫護的同時也協助花花團隊度過疫情。」

胡金龍明白醫護人員所要承受的壓力，心裡更是感念所有站在第一線的醫療團隊，來自台南的他表示，有很多醫生出生台南，因此在受疫情影響的此時，「想貢獻溫暖與愛回饋給這片養育他長大的土地，每一點心意每一份愛都會讓我們的土地更加美好。」花彘醺忠孝店最後也感謝他的愛心，寫道：「謝謝你，胡金龍。」