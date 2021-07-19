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日職／上半季表現難自評 王柏融感受最深的是信心增長

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
王柏融上半季多次扛起火腿隊四棒。 圖擷自Fighters☆SPIRITS α官方推特
王柏融上半季多次扛起火腿隊四棒。 圖擷自Fighters☆SPIRITS α官方推特

旅日台將王柏融本季棒次多變，多次扛起火腿隊四棒，他說：「打第幾棒我覺得都一樣，對方不會因為第幾棒而改變，而是針對王柏融、針對每個人去研究。」自評上半季表現，王柏融認為難說好或不好，但至少自信心增長許多。

王柏融本季在一軍出賽47場，繳出打擊率2成41、26分打點，有6發全壘打，其中有反方向全壘打，也能鎖定變化球開轟，讓台灣球迷有看到熟悉的大王的感覺。

王柏融表示，每場都會與教練團、情蒐小組開會，研究投手何時會投什麼球路，會去預設球路，剛好設定的球路進來逮到，「和我鎖定的軌跡類似，揮棒節奏也對，就全力揮擊，剛好順著角度出去，重點是當下有沒有確實擊球，全壘打角度沒辦法控制。」

自評上半季表現，王柏融說：「上半季的表現要說不好、說好比較難，自己在打最清楚，覺得比前兩年自信心比較多，距離接下來的比賽還有一段時間，希望可以堅持著自己設定的東西去做，不用在意結果。」他也感謝火腿球團給予的信任，持續給他上場展現的機會。

王柏融在媒體日的最後也向台灣球迷喊話，「中華職棒也開打了，不管支持哪隊，希望可以替選手加油，選手都很努力在工作環境下打球，剩下的比賽我也會繼續努力，打出感動的比賽。」

王柏融 日本火腿

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