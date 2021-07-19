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日職／「台語大王」登場由來 王柏融：太久沒講怕忘記

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
王柏融6月24日的賽後英雄訪問，全程以台語回答。 擷圖自畫面
王柏融6月24日的賽後英雄訪問，全程以台語回答。 擷圖自畫面

旅日台將王柏融6月24日在英雄訪問台上，突如其來以台語受訪，從何而來的靈感？他揭曉答案，「在日本太久沒講台語，怕有點忘記。」

ELEVEN體育家族和太平洋聯盟安排台灣媒體日，王柏融與隊友淺間大基一起受訪，王柏融在6月24日面對歐力士隊之戰，以2安打、2分打點的好表現登上英雄訪問，一開口卻是台語，讓沒意料到的球迷原先還沒反應過來、以為他在說日文。

翻譯林庭逸當時也跟著展現三聲道，以國語、台語翻譯給王柏融聽，再以日文翻譯王柏融的回覆。

王柏融今天表示，「在日本太久沒講台語，怕有點忘記，和翻譯私底下就說用台語來回答問題。」

意外的「台語大王」登場，王柏融聊起來覺得一派平常，「台灣人講台語很正常啊！」他表示，「不會緊張，從小就在講，但要從中文翻台語，中間有點卡卡的。」他也預約之後若有機會的話，還會在英雄訪問台上講台語。

王柏融目前的日文能力，他表示能以日文與隊友日常溝通，「都來三年了，不能都靠肢體語言。」淺間大基也說：「柏融的日文進步很快，還會有你到底從哪學的詞彙的感覺，平常也會和他講日文，希望他的日文越來越好。」

王柏融 歐力士

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