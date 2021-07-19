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日職／山崎福也上榜最適合當咖啡店員 張奕：帥哥票選

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

歐力士隊投手山崎福也今天與台灣隊友張奕一同出席媒體日，談到上榜最適合當咖啡店員，笑說會繼續努力，張奕對於沒進榜也有妙答：「這是帥哥票選」。

台灣轉播單位ELEVEN體育家族安排洋聯媒體日，山崎接受台灣媒體訪問，談到對張奕的印象，他說自己的置物櫃與張奕在一起，兩人很常一起聊球場上、練習的事，彼此之間良性競爭，也讚他是練習非常認真的選手，在隊上很受喜愛。

張奕今年轉進牛棚後開發球速潛能，最快球速衝上157公里，山崎說：「應該不只他很驚訝，大家都很驚訝。」也說對張奕的天份感到羨慕。

山崎今年被球迷票選為最適合當咖啡店員第三名，張奕聽到提問後先笑了出來，向還沒搞懂問題的山崎說明。山崎表示，「很高興，之後也會繼續努力。」張奕被追問為何沒進榜，他笑說：「這是日本球迷的帥哥票選，我沒有比他們帥、沒有山崎帥。」

山崎本季固定先發，13場出賽（12場先發），拿下4勝6敗、防禦率3.31，他表示陣中有不少優秀的投手在，自己也有覺悟要加油，在場上要有更多發揮；他點出自己的優勢在於左投，以及有顆比較慢的球路，以讓打者打不好拿下出局數為主，今後也會繼續善用優勢努力。

歐力士目前居洋聯龍頭，盼望衝擊優勝，山崎對此表示，「球隊目標當然是朝優勝努力，個人目標的話，希望可以一直整季都待在先發輪值裡。」

張奕 歐力士 球速

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