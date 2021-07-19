日職／面對打者一度想逃 張奕轉進牛棚飆速覺得不可思議

旅日投手張奕今年在一軍的首戰遭遇震撼教育，他坦言面對打者一度有想要逃跑的感覺，轉進牛棚後提升狀態，也意外開發球速潛能，聽隊友說自己投出157公里球速時，他笑說：「還以為在耍我」。

張奕本季在一軍的首場出賽為5月27日，對橫濱隊先發2.1局、失7分，隔天即被降下二軍，而他在轉任後援後球速越飆越快，在二軍飆出生涯最快球速157公里，6月23日就被叫上一軍支援牛棚，頻飆155公里以上的速球。

回想本季一軍首戰，張奕說：「第一場先發被打7分，說真的，自己投球感覺沒有之前好、有點跌跌撞撞，沒到投球失憶的程度，但面對打者有點想要逃跑的感覺。」

他在轉進牛棚後重新找回感覺，「一局全力丟，把感覺找回來，狀態就慢慢拉起來，沒想到球速也跟著起來。」

在二軍飆出157公里時，張奕在退場後才聽隊友說，自己也覺得很不可思議，「先發時還要配合體力，不可能每局都全力丟，轉換成中繼就全力丟，沒想到就越丟越快，一開始才154公里，全力去丟丟到157公里，自己也沒想到，現在若以控球為主的話，大概是在154、155公里。」

張奕在停賽前的最後一場出賽在7月7日對樂天金鷲隊投0.2局丟掉4分、挨了全壘打，他也坦言：「勝利組真的會有壓力，盡量不去想會比較好，那場就是想太多，加上連投兩天，身體上疲勞，這也是一種經驗，需要去磨，下次遇到要怎麼去做，想法可能要改變一下。」

教練並未在那場之後督促了什麼話，張奕說：「沒有、沒有，教練完全沒講任何話，自己也是想著下次一定要討回來，沒有負面情緒，往前看下一場比賽。」

歐力士目前居洋聯龍頭，張奕說：「球隊大家的目標都是優勝，個人目標的話，轉到中繼後，希望可以為球隊貢獻到最後。」