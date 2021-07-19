快訊

北市擬採中小學線上線下混合班 家長憂群聚「生命只有1次」

林口三井OUTLET專櫃人員無症狀確診 千人停班快篩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／面對打者一度想逃 張奕轉進牛棚飆速覺得不可思議

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
旅日投手張奕。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影
旅日投手張奕。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影

旅日投手張奕今年在一軍的首戰遭遇震撼教育，他坦言面對打者一度有想要逃跑的感覺，轉進牛棚後提升狀態，也意外開發球速潛能，聽隊友說自己投出157公里球速時，他笑說：「還以為在耍我」。

張奕本季在一軍的首場出賽為5月27日，對橫濱隊先發2.1局、失7分，隔天即被降下二軍，而他在轉任後援後球速越飆越快，在二軍飆出生涯最快球速157公里，6月23日就被叫上一軍支援牛棚，頻飆155公里以上的速球。

回想本季一軍首戰，張奕說：「第一場先發被打7分，說真的，自己投球感覺沒有之前好、有點跌跌撞撞，沒到投球失憶的程度，但面對打者有點想要逃跑的感覺。」

他在轉進牛棚後重新找回感覺，「一局全力丟，把感覺找回來，狀態就慢慢拉起來，沒想到球速也跟著起來。」

在二軍飆出157公里時，張奕在退場後才聽隊友說，自己也覺得很不可思議，「先發時還要配合體力，不可能每局都全力丟，轉換成中繼就全力丟，沒想到就越丟越快，一開始才154公里，全力去丟丟到157公里，自己也沒想到，現在若以控球為主的話，大概是在154、155公里。」

張奕在停賽前的最後一場出賽在7月7日對樂天金鷲隊投0.2局丟掉4分、挨了全壘打，他也坦言：「勝利組真的會有壓力，盡量不去想會比較好，那場就是想太多，加上連投兩天，身體上疲勞，這也是一種經驗，需要去磨，下次遇到要怎麼去做，想法可能要改變一下。」

教練並未在那場之後督促了什麼話，張奕說：「沒有、沒有，教練完全沒講任何話，自己也是想著下次一定要討回來，沒有負面情緒，往前看下一場比賽。」

歐力士目前居洋聯龍頭，張奕說：「球隊大家的目標都是優勝，個人目標的話，轉到中繼後，希望可以為球隊貢獻到最後。」

張奕 球速 牛棚

延伸閱讀

日職／連兩天出賽又救援 張奕挨轟、0.2局失4分

日職／張奕飆速156公里 返一軍後連4場無失分、賞2K

日職／張奕覺醒！150公里火球連發 監督歸功二軍教練團

日職／再飆154公里速球 張奕回一軍連3場無失分

相關新聞

日職／面對打者一度想逃 張奕轉進牛棚飆速覺得不可思議

旅日投手張奕今年在一軍的首戰遭遇震撼教育，他坦言面對打者一度有想要逃跑的感覺，轉進牛棚後提升狀態，也意外開發球速潛能，聽...

日職／WBC傳奇松坂大輔 征戰奧運卻挫敗連連

有「平成怪物」之稱的松坂大輔，去年7月因手術後恢復不如預期，宣告將在今年季後引退，讓許多球迷感到不捨。松坂大輔於1999年加入西武獅隊，第一年就拿下16勝。2007年他轉戰美國職棒大聯盟波士頓紅襪隊，

從選秀熱門到乏人問津 大學球界敲響警鐘

中職選秀上周落幕，幾家歡樂幾家愁，旅外、高中球員依舊搶手，甲組成棒球員愈來愈弱勢，以往還能佔有幾席之地的大學球員，今年幾乎成了邊緣人，不啻是個警訊。 事實上，甲組成棒球員去年幾乎全軍覆沒，23人

中職／猿龍「佛系對決」 翁瑋均小贏郭郁政

樂天桃猿隊屠龍進補，昨天以三比二擊敗味全龍隊後，完成三連戰橫掃，落後龍頭統一獅隊兩場勝差，總教練曾豪駒坦言：「有一個慾望...

日職／山崎福也上榜最適合當咖啡店員 張奕：帥哥票選

歐力士隊投手山崎福也今天與台灣隊友張奕一同出席媒體日，談到上榜最適合當咖啡店員，笑說會繼續努力，張奕對於沒進榜也有妙答：...

中職／郭郁政初登板有及格 胡智為秘傳二縫線收到效果

味全龍隊投手郭郁政的一軍初登板，他笑說：「投出第一顆好球的瞬間，就把全部緊張忘掉了。」他自評首戰表現，「還可以，有及格。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。