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中職／郭郁政初登板有及格 胡智為秘傳二縫線收到效果

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊投手郭郁政一軍初登板。圖／中華職棒提供
味全龍隊投手郭郁政一軍初登板。圖／中華職棒提供

味全龍隊投手郭郁政的一軍初登板，他笑說：「投出第一顆好球的瞬間，就把全部緊張忘掉了。」他自評首戰表現，「還可以，有及格。」

樂天桃猿隊今天以3：2險勝龍隊之戰，先發投手戲碼洋溢佛光，拿下勝投的翁瑋均及初登板的郭郁政，都來自普門中學、南華大學，兩人僅相差1屆，翁瑋均也說昨天先發公布後就聽到很多討論。

郭郁政服完兵役後歸隊就傳傷情，趕上復賽回歸，今天在一軍「開箱」，先發投3.2局被敲4安打、失1分，最快球速145公里，失分出現在第3局，被同樣出身普門的邱丹敲出三壘打，陳晨威以高飛犧牲打送回分數。

郭郁政表示，面對邱丹時球數落後，失投球被他掌握到，印象中的邱丹就是一位打擊很好的學弟。

郭郁政以47球下班，他賽後坦言很想把4局完成，但有設定用球數，此役多用向胡智為討教的二縫線，「造成滾地球比較多，是我要的效果。」

普門中學 翁瑋均 樂天桃猿

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