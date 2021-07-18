中職／廖健富相隔102天再蹲捕 右肩傷勢沒問題了
樂天桃猿隊年輕捕手廖健富在延賽前肩膀掛傷，已暫時停止蹲捕，今天在先發打序中坐鎮本壘指揮官，總教練曾豪駒賽後也談到他的傷勢復原狀況，目前看來已經沒有問題。
廖健富先前因右肩膀傷勢不能全力傳球，暫時無法蹲捕，前一次擔任捕手出賽已是4月7日，而他先前也一度加練一壘增加調度空間，今天再返本壘作戰，相隔102天再蹲捕。
廖健富蹲了6局，與先發投手翁瑋均搭配，協助他的6局、失1分好投，打擊區上也貢獻1支一壘打、1支二壘打。
曾豪駒表示，「阿富基本已經沒問題，有在持續觀察他狀況，但只透過練習比較看不出來，經過今天蹲捕狀況，應該是已經沒問題了，」
猿隊目前一軍陣容有4位捕手，曾豪駒表示，目前在外野、內野調度比較有空間，未來還是會以4捕手為主。
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