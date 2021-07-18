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中職／翁瑋均站上投手丘有陌生感 曾總讚看見成長

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊先發投手翁瑋均。圖／中華職棒提供
樂天桃猿隊先發投手翁瑋均。圖／中華職棒提供

樂天桃猿隊今天以3：2擊敗味全龍隊，完成3連戰橫掃，翁瑋均先發6局、失1分，拿下本季第3勝，在首局失分後穩住陣腳，總教練曾豪駒也說：「這場看到他心態上的修正，也成長很多。」

此戰上演普門高中、南華大學的學長、學弟對決，龍隊郭郁政的一軍初登板，就要與小1屆的學弟翁瑋均同場較勁。

郭郁政內容不俗，先發投3.2局被敲4安打、失1分，最快球速145公里，失分出現在第3局，被同樣出身普門的學弟邱丹敲出三壘打，陳晨威以高飛犧牲打送回分數。

曾豪駒指出，第一次碰到的投手，彼此都很陌生，「今天打下來的感覺，還要和選手再討論一下，或許下一次可以更突破，後面有贏球，感覺是最好的。」

猿隊第5局攻下2分突破1：1僵局，陳晨威的安打先帶1分打點，他接連因盜壘、暴投站上三壘，馬傑森碰進場內的球，投手蔡明憲傳一壘發生暴傳，讓猿隊再跑回1分。

翁瑋均以91球投6局、帶著勝投資格下班，只被敲出4安打、失1分，由賴鴻誠接手，一登板就因2安打、1保送釀成滿壘，猿隊力守僅失1分，保住3：2領先。

曾豪駒指出，「瑋均今天的好壞球比例OK，狀況出現也有化解掉，他在休季期間感覺狀況不是很穩定，復賽後在這場看到他心態上修正，也成長很多。」

翁瑋均度過開賽亂流，他坦承：「站上投手丘，有一點陌生的感覺，經過第1、2局，後面調整有比較進入狀況。」

翁瑋均 曾豪駒

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