從選秀熱門到乏人問津 大學球界敲響警鐘

中職選秀上周落幕，幾家歡樂幾家愁，旅外、高中球員依舊搶手，甲組成棒球員愈來愈弱勢，以往還能佔有幾席之地的大學球員，今年幾乎成了邊緣人，不啻是個警訊。

事實上，甲組成棒球員去年幾乎全軍覆沒，23人僅1人雀屏中選，而且還是味全龍第9輪選的安永鮮物投手趙璟榮，幾乎以吊車尾之姿搭上末班車。

今年選秀有更多的35名甲組成棒球員報名，但只有4人獲青睞，他們是台北興富發投手李家成與野手陳思仲、桃園航空城內野手楊家勝、合庫游擊手謝修銓，仍然僧多粥少。

以往選秀市場大學在學或畢業球員都算搶手，好比說去年的余謙、陳真、莊韋恩、許峻暘、林志綱、黃韋盛、林逸達、蔣少宏、董秉軒皆獲青睞，前年更多，包括江國豪、林安可、蘇俊璋、魏碩成、朱祥麟、吳承諭、吳俊杰、姚冠瑋、朱益生、戴云真、張喜凱。

然而，今年選秀大學生變得非常不搶手，最前面的台東大學內野手楊竣翔，直到第19順位才獲統一獅指名，還有中信兄弟選走文化大學捕手陳統恩，樂天桃猿挑文化大學左投張梓軒，獅隊再挑北市大左投楊孟沅，然後呢？然後就沒了，而且都是中後半段輪次。

台東大學內野手楊竣翔在第四輪第4順位被統一獅選中，是最早被選的大學球員。 聯合報系資料照片

今年大專聯賽北市大左投許育銘拿到象徵大會MVP的功勞獎，曾拿下大專聯賽打擊與全壘打王的高宸軒，去年大專聯賽全壘打王曾宸佐，今年甲組成棒春季聯賽打擊王北市大蔣宗錡，U15世界盃、U18世界盃、U23世界盃國手台體大主戰捕手蘇煒智，這次選秀他們紛紛中箭落馬。

大學球員今年選秀非常不吃香，原因很多，首先，這次選秀的確沒有頂級選手，各隊球探從高中，甚至國中就開始追蹤觀察基層選手，高中畢業出來選的球員，多半是該屆最出色的好手，經過篩選後才到大學、甲組成棒球隊，自然難再吸引目光。

其次，大學賽事太少，比賽競爭力被評為不足，即使在盃賽拿到個人獎項，依舊僅供參考，並非評量最主要依據，這對大學球界而言絕對是需要改變的地方，否則未來選秀大學球員會愈來愈弱勢。

曾宸佐去年在大專聯賽以4轟贏得全壘打王，他今年也入選U-23世界盃培訓名單，但在中職選秀中並未獲得任何球隊青睞。 圖／中華棒球協會提供

再者，受疫情影響，業餘成棒國際賽事已停擺近兩年，少了國家隊長期培訓，也少了國際賽高強度競爭，很難刺激大學球員再進化，球探缺乏參考指標，很難有優勢。

最重要的還是年紀因素，高中小鮮肉畢業才18歲，職業球團寧可選他們進來培養，透過強度更高的二軍賽事磨練，認為這樣也好過在業餘成棒打滾，堅信年輕選手天花板還能更高更好。

中職開放高中生選秀後，選秀生態丕變，選甲組成棒球員和大學球員要的是即戰力，沒有太多時間和空間等你成長，但被選進來的高中球員也不要太高興，因為職棒是極度現實的環境，一不小心就會被淘汰。

舉例來說，2018年富邦悍將選進北科附工捕手曾慈恩，2年後就遭釋出，2016年桃猿挑成德高中捕手江忠垣，後來到味全龍轉任行政人員，2015年進職棒的高中球員王詮宏、彭世杰、潘韋辰、許皓傑、郭力瑋，早已卸下職棒球員身分，楊子翔甚至只打1年半就買單，年僅20歲就得在業餘球界打滾。

大學球界並非沒有好手，其中許多人身手絕對不輸高中球員，只是，現在職業球團選材方向明確，旅外即戰力、青棒值得培養，大學選手除非出類拔萃，否則，即使有豐富國家隊資歷都不見得篤定拿到職棒入場券，這道宰門真的有夠難擠進來。