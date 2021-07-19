日職／WBC傳奇松坂大輔 征戰奧運卻挫敗連連

有「平成怪物」之稱的松坂大輔，去年7月因手術後恢復不如預期，宣告將在今年季後引退，讓許多球迷感到不捨。松坂大輔於1999年加入西武獅隊，第一年就拿下16勝。2007年他轉戰美國職棒大聯盟波士頓紅襪隊，也曾在世界大賽獲得勝投。2015年回歸日職先後效力於第一支中央聯盟球隊中日龍以及老東家西武獅，帶著美、日職通算170勝的戰績退休。

松坂大輔除了在日本、美國職棒界戰功彪炳，還兩度獲選為WBC經典賽MVP，今年剛好是奧運年，也不禁讓人回憶起當初他也曾經是日本隊贏得奧運參賽權的關鍵要角，並在2000年以及2004年兩度披上日本國家隊戰袍征戰雪梨以及雅典。在松坂職棒生涯中除了WBC經典賽之外，最大型的國際賽就屬這兩次奧運會。

同時，如今職業球員參加奧運會已經是司空見慣，日本隊更是清一色為自家職業聯盟的選手為主體，然而回顧過去國際棒球賽事的職棒球員參賽史，松坂大輔可說是日本的先驅。

今年將引退的松坂大輔是日本職棒選手參加奧運的的先驅，兩度征戰奧運合計拿下1勝，以及一面2004年的雅典奧運銅牌。比起他兩度參加WBC都奪下冠軍、個人也都獲選為大會MVP，遜色許多。 擷圖自西武獅隊官方推特

2000年雪梨奧運會棒球項目首度開放職業球員參賽，日本職棒、韓國職棒均派出職棒選手參加，美國職棒則因各隊均有默契，在不派出40人名單內球員以免影響季賽戰況的情況下，僅以小聯盟球員參賽，但最後美國仍在冠軍戰以4比0完封古巴獲得金牌。而當年最「失意」的非日本國家隊莫屬，日本國家隊雖然也徵招幾位職棒選手參加，不過從組軍過程開始就不順利，最後也落得獎牌落空的結局。

當時最大的問題在於日本職棒的中央、太平洋兩聯盟對於支援國家隊「不同調」。太平洋聯盟各隊支援1名選手，而且分別都是陣中主力，包括了松坂大輔（西武）、黑木知宏（羅德）、中村紀洋（近鐵）、松中信彥（大榮）、田中幸雄（日本火腿）、田口壯（歐力士），都是洋聯球隊的A咖。2000年球季松坂大輔以14勝蟬聯洋聯勝投王，並首度獲得最多奪三振王。黑木知宏防禦率雖然偏高5.18，不過也拿下10勝。田中幸雄、田口壯都是球隊主力兼精神領袖。松中信彥、中村紀洋各打了33支全壘打、106分打點，39支全壘打、110分打點，更是當時整個NPB正值如日中天的打者。

把洋聯這個陣容換到現在，大概就等於山本由伸、柳田悠岐、淺村榮斗等人代表日本武士隊參賽。而相對之下，中央聯盟只有廣島、中日兩隊派出選手參加，而且分別是中繼投手河野昌人、捕手鈴木郁洋，皆非球隊的重要戰力，點綴性意義較濃。

組隊中，日本職棒與日本棒協最大的爭論焦點在於捕手古田敦也，而古田不參賽最後也成了日本隊兵敗雪梨的最大主因。古田敦也在前一年的漢城亞錦賽與松坂大輔聯手搭檔打敗中華隊，阻斷中華隊的奧運夢，也順利幫助日本隊拿到奧運門票。雪梨奧運日本隊當然想要繼續借重他的身手以及經驗，不過日本職棒中央聯盟卻顯得消極，無意在球季中支援。少掉這名主戰捕手，加上日本職棒選手直到奧運開打前兩天才跟國家隊報到，缺乏團隊練習。另外職棒選手的待遇與業餘選手不同，整支球隊缺乏一致的向心力，也註定這支職棒、業餘「混合軍」的失敗。日本隊辛苦地以預賽第四名晉級，但準決賽0比3敗給古巴，銅牌戰推出松坂大輔仍以1比3不敵韓國，落得奧運史上首度無獎牌，中村紀洋、松中信彥兩大主砲淚灑球場的畫面，至今令人印象深刻。

2000年雪梨奧運日本隊24人之中有11名社會人選手、8名職棒選手以及5名大學生，當年的組隊突顯不少問題，不過除了職棒選手之外，包括當時杉內俊哉、石川雅規、渡邊俊介、赤星憲廣等幾名社會人選手，以及還是中央大學的阿部慎之助後來都在日本職棒發光發亮。論實力，絕對有爭奪金牌的可能，只是組軍過程中職業、業餘的不同調導致失敗。

因為這次組軍不順，才讓日本球界痛定思痛，混合軍的模式無法贏球。2004年由職棒完全主導，推出全職業選手進軍雅典奧運。

2004年松坂大輔拿下10勝6敗，以2.90防禦率蟬聯洋聯防禦率王。球季中他參加奧運會，預賽對古巴之戰拿下紀念性的奧運會第一勝，不過關鍵的準決賽日本敗給後來拿下銀牌的大黑馬澳洲隊，松坂大輔7.2局僅失1分、13次奪三振的好投卻因隊友打擊被澳洲隊徹底封鎖而以0比1承擔敗戰。最後日本隊拿下銅牌，對松坂大輔來說比起2000年的0獎牌稍微好些，不過這兩次日本隊的目標都志在奪金，尤其是2004年這一次全職業出擊、陣容堅強，最終只以銅牌坐收，挫敗的程度並不亞於2000年的雪梨奧運。