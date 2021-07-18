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中職／史上最佛光普照的對決 翁瑋均、郭郁政都有好投

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊先發投手翁瑋均。圖／中華職棒提供
樂天桃猿隊先發投手翁瑋均。圖／中華職棒提供

中職史上最佛光普照的對決，今天在桃園球場上演，樂天桃猿隊碰上味全龍隊，由翁瑋均、郭郁政同場先發，為史上第一場兩隊先發投手都出身佛光山體系普門高中、南華大學的比賽。

郭郁政、翁瑋均在高中、大學都是相差1屆的學長、學弟，郭郁政年初服完兵役後歸隊，傳出手肘不適，直到今天才於一軍初登板，遲來的「開箱秀」就碰上學弟，堪稱宿命對決。

翁瑋均先發6局，只被敲出4安打、失1分，首局被李凱威敲出二壘打，由赫雷拉送回這1分，讓龍隊先馳得點後就未再失血。

郭郁政的初登板，先發投3.2局被敲4安打、失1分，最快球速145公里，失分出現在第3局，被同樣出身普門的邱丹敲出三壘打，陳晨威以高飛犧牲打送回分數。

翁瑋均為2018年選秀首輪上榜，加上第三輪的邱丹，為第一批進入職棒的普門子弟，近三年有越來越多出身普門的球員進入中職，包括2019年的郭郁政、曾柏融、陳震洋，2020年馬傑森、馬鋼、楊鈺翔、劉貴元，今年有中信兄弟隊第三指名選進的張仁瑋、統一獅隊第五指名挑選的李承鴻，旅外發展則有效力海盜隊的鄭宗哲。

味全龍隊先發投手郭郁政今天在一軍初登板。圖／中華職棒提供
味全龍隊先發投手郭郁政今天在一軍初登板。圖／中華職棒提供

翁瑋均 普門 中職

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