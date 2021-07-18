中職／史上最佛光普照的對決 翁瑋均、郭郁政都有好投

中職史上最佛光普照的對決，今天在桃園球場上演，樂天桃猿隊碰上味全龍隊，由翁瑋均、郭郁政同場先發，為史上第一場兩隊先發投手都出身佛光山體系普門高中、南華大學的比賽。

郭郁政、翁瑋均在高中、大學都是相差1屆的學長、學弟，郭郁政年初服完兵役後歸隊，傳出手肘不適，直到今天才於一軍初登板，遲來的「開箱秀」就碰上學弟，堪稱宿命對決。

翁瑋均先發6局，只被敲出4安打、失1分，首局被李凱威敲出二壘打，由赫雷拉送回這1分，讓龍隊先馳得點後就未再失血。

郭郁政的初登板，先發投3.2局被敲4安打、失1分，最快球速145公里，失分出現在第3局，被同樣出身普門的邱丹敲出三壘打，陳晨威以高飛犧牲打送回分數。