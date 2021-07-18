中職／「雨神」猛悍單周兩度延賽 江少慶練投飆150公里

富邦悍將隊新洋投猛悍來台初登板再延，原定今天在斗六球場對決統一獅隊因雨停賽，讓他在一周內兩度排定先發都報銷，悍將隊投手教練吳俊良笑說：「連兩次投不成，要帶他去擲筊了。」

中職上半季賽事13日恢復進行，猛悍原訂15日先發對決樂天桃猿隊，當天因雨延賽，不料多等3天改到今天再戰，還是無法踏上投手丘，吳俊良用「雨神」形容這位28歲多明尼加左投，「延到那一天，那一天就下雨。」

猛悍5月初來台，兩周後就碰到中職全面停賽，悍將隊在疫情期間因邦威、傑斯自請離隊，猛悍未有二軍出賽經驗，就被拉上一軍應急。

猛悍過去擁有4年大聯盟經驗，吳俊良表示，最近和他相處，感覺他的自制能力很好，對棒球的認知也夠。

悍將隊另一名洋投優瑪14日初登板，對味全龍隊先發5局失4分吞敗，吳俊良強調，優瑪表現不差，接下來還會輪值先發。

本手投手部分，吳俊良表示，陳仕朋、江少慶昨天在二軍分組比賽投球，都有達到標準投球數，也有達到局數。

他說，江少慶表現中規中矩，球速達到150公里，陳仕朋目前身體狀況正常，下周會跟著球隊，到時再看狀況，如果沒問題就可排進先發。