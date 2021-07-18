中職／林益全復賽後猛打 戴口罩跑壘喘到快缺氧

中華職棒復賽後，富邦悍將隊老將林益全近況不錯，連續3場比賽都有安打，但戴著口罩出賽也讓他有些吃不消，笑說：「跑起來很喘，差一點缺氧。」

林益全5月15日打擊率只有2成58，再來就進入中職休兵期，7月13日重新開打，他在最近3場比賽合計11個打數揮出7支安打，包括連兩戰3安紀錄，打擊率升至2成88，全聯盟排名升至第8。

林益全表示，因為疫情的關係，有兩個月的調整時間，剛好可以修正前面比賽的錯誤，也和打擊教練好好溝通。

國內疫情仍待觀察，中職部分球員戴著口罩出賽，林益全也不例外，儘管有時會有頭暈、甚至缺氧的感覺，他說：「比較激烈運動，戴口罩要小心，今天比賽仍會戴，但上壘後會拿掉。」

林益全昨天對中信兄弟隊之戰擔任先發第二棒，6個打數揮出3支安打、跑回兩分，幫助悍將隊13：5獲勝；他表示，就是把教練給的角色扮演好，這個棒次和第一棒串聯性要高，多上壘、多打一些安打。