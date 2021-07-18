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MiLB／陳聖平、林家正同場敲安 宋文華獲救援成功

中央社 / 台北18日電
台灣球員林家正（左）、陳聖平(右)近日隨隊到加州的聖伯納迪諾比賽，見到球場內有陳金鋒22年前的退休背號，感到非常敬佩。（中央社）
台灣球員林家正（左）、陳聖平(右)近日隨隊到加州的聖伯納迪諾比賽，見到球場內有陳金鋒22年前的退休背號，感到非常敬佩。（中央社）

美職小聯盟響尾蛇隊低階1A的陳聖平林家正今天同場先發，都有1支安打演出；教士隊高階1A的宋文華則是救援登板投1局，被敲陽春砲掉1分，不過奪下本季首次救援成功。

響尾蛇隊低階1A的賽事，陳聖平先發打第7棒、守二壘，林家正則是打第9棒、擔任捕手。2局上及4局上陳聖平都吞下三振，不過5局上滿壘時，敲出安打帶有1分打點；8局上擊出中外野飛球出局。總計陳聖平4打數敲出1支安打，送回1分，目前打擊率2成08。

林家正則是在2局上遭到觸身球上壘，5局上敲出二壘安打，並靠著隊友的安打跑回1分；6局上擊出左外野飛球出局，8局上擊出投手方向滾地球出局。總計林家正3打數敲1支安打，跑回1分，目前打擊率1成80。

終場響尾蛇隊以6比11不敵教士隊低階1A。

高階1A層級的比賽，教士隊的宋文華在9局下登板後援，先被敲出陽春砲，不過之後連解決3名打者，目前防禦率3.00，進帳本季第1次救援成功。響尾蛇隊的林凱威則是在6局上登板，後援投2局被敲1支安打，投2次保送、3次三振，失掉1分，目前防禦率5.48。

印地安人3A的張育成今天先發打第1棒、守一壘，1局上擊出投手方向滾地球出局，3局上遭到觸身球上壘，5局上擊出中外野飛球出局，8局上在一壘有人時選到保送，不過後3棒都遭到三振。

最終印地安人3A以0比8不敵雙城隊3A，總計張育成2打數沒有敲安打，不過獲2次四死球，目前打擊率3成24。

陳聖平 林家正

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