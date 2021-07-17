中職／打5支5洪總沒發現 高孝儀：我低調的打

帶著笑容打擊、珍惜每次上場機會，富邦悍將隊高孝儀今天一個打席都沒錯過，敲出5支安打創下個人新高，不少隊友、教練沒發現他單場5支5，他笑說：「我是低調的打。」

悍將隊今天對上中信兄弟隊敲出17支安打，以13：5拿下勝利，9名打者全都敲安，第7棒的高孝儀在1、2、5、6、8局的五個打數，敲出4支一壘打、1支二壘打，貢獻3分打點。

總教練洪一中稱讚後段棒次有發揮，不過坦言沒注意到高孝儀5打數都敲安，「我一開始沒注意，最後打出去，跟他說打得不錯，結果旁邊人說，『他今天5支5耶』。」

今天賽前高孝儀打擊狀況不算理想，花很多時間抓擊球點，比賽時專注「把球看清楚」，有了好結果，不過因為整體打線爆發，沒有受到太大關注，有隊友到他打完5支安打下來才發現。

「復賽期間花很多時間在打擊上面。」高孝儀表示，在二軍跟高國輝互相討論打擊，兩人一起把發球機速度條塊，檢視彼此打擊有無多餘動作，也將手感帶上一軍。

悍將6月底將鍾承祐升為一軍打擊教練，復賽後3場比賽打線打了26分，洪總表示，更換打擊教練主要是換思維，沒有誰比較好，但或許是少了語言隔閡，確實現在比較常看到選手找教練討論打擊的畫面。

林益全改打第二棒是另一亮點，也繳出6打數3安打的好表現，似乎補起前兩棒上壘率不佳的缺口，洪總表示，「一直想找一個較好的打序，今天是比較新的嘗試，看起來效果不錯。」

今天打擊時，高孝儀一直面露笑容，他說：「可以上場比賽就很開心，得到機會、把握機會，不一定要打多好才開心，在底下練習、等待機會是很煎熬的。」