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中職／高孝儀單場5安帶頭 悍將「三高」打趴兄弟

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

姓高的沒有肉腳。富邦悍將隊高孝儀今晚敲出5安打、3打點，加上高國輝3打點、高國麟2打點，「三高」包辦全隊過半分數，先發9人全敲安，用火力壓制中信兄弟隊，以13：5拿下勝利。

全隊第1分是打擊王高國麟在1局上的二壘打敲回來的，一壘上的林益全奮力跑了三個壘包，回到休息區時氣喘吁吁，從復賽首戰開始一直戴著的口罩，也忍不住拿下來呼吸空氣。

高孝儀也在1局下敲出2分打點一壘打，接下來2局一壘打、5局內野安打、6局二壘打，8局下再補上一支1分打點一壘打，5打數5安打，創下個人生涯單場最多安打紀錄。

高國輝也有3分打點，2局下滿壘時的二壘打清空壘包，也將比數拉開到6：1，全隊前6分都是高姓球員敲回來的，高國麟另一分打點在5局下的高飛犧牲打，敲回球隊第10分。

悍將先發投手游霆崴5.1局被敲8支安打、失3分，收下本季第3勝，防禦率5.16。

兄弟打線雖然也有10支安打、敲回5分，但補不起失分缺口，萊福力復賽後首次登板，先發1.1局就丟掉7分，不過接手的官大元2.2局無失分、開季連續31.1局無責失，是一大亮點。

高國麟 高孝儀

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