中職／左打赫雷拉比右打赫雷拉強 猿隊9局先推王溢正
樂天桃猿隊今天以5：1擊敗味全龍隊，在3連戰前兩場都贏下勝利，此役在9局上先推出王溢正、再上陳禹勳的調度，總教練曾豪駒指出，是因考量赫雷拉的右打相對較弱，且接續為左打棒次。
猿隊帶著4分領先進入第9局，先由今年因狀況不佳轉進牛棚左投的王溢正上場，曾總解釋，「一開始是考量赫雷拉的右打沒那麼好，後面還有柏豪是左打，先換溢正的原因在這，拿到一個出局數後，後面換了右打，所以就換上陳禹勳。」
赫雷拉為左右開弓，6局面對猿隊先發投手黃子鵬，站在左打區敲出陽春砲，9局面對王溢正選擇站右打，仍然從他手中敲出安打，未按猿隊期望的劇本發展。
王溢正接續面對黃柏豪，以外野飛球取得出局數，龍隊以右打的朱祥麟取代左打的林旺衛，猿隊也在此時決定換上終結者陳禹勳，抓下最後兩個出局數。
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