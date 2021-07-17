中職／黃子鵬6局好投擒龍 曾總點出由他扛土投首戰原因

樂天桃猿隊今天以5：1擊敗味全龍隊，黃子鵬先發6局、失1分，獲選單場MVP，總教練曾豪駒解釋3土投先發中欽點黃子鵬打頭陣的原因，他直指看見他的心理、技術都有成長，另一項關鍵原因則是他對龍隊的對戰優勢。

猿隊在首局攻下3分，梁家榮在滿壘時的打席，因捕手蔣少宏妨礙打擊上壘，也擠回猿隊的第1分，邱丹補上安打帶2分打點。

龍隊先發投手林子昱度過首局亂流後，2到5局合計只被敲出2支安打，卻在6局、兩出局後再遇危機，邱丹先敲安打，嚴宏鈞再因觸身球保送上壘，猿隊推出廖健富代打，果真盼到安打、帶有1分打點，也打退了林子昱。

猿隊7局靠朱育賢的高飛犧牲打送回保險分，取得5：1領先，9局推出王溢正，取得1個出局數，留下一位壘上跑者退場，交給陳禹勳關門守成。

黃子鵬壓制龍隊打線，直到第6局才因赫雷拉的陽春砲失血，好投獲選單場MVP，曾總也讚許：「今天子鵬的整體表現算滿穩定的。」

猿隊部署3名本土先發投手，分別是黃子鵬、翁瑋均、張喜凱，在復賽前兩場由洋投先發後，首場土投先發交給黃子鵬，曾豪駒解釋，「子鵬這陣子在投手丘上越來越沉穩，不管在心理、技術都有慢慢在成長，由他負責土投第一場先發，也因為他對上味全的防禦率是最好的。」

連同此役在內，黃子鵬對戰龍隊4場，取得2勝1敗、防禦率1.75，包括1場完封勝。

林子昱先發5.2局、失4分，吞下第5敗，黃子鵬則以6局、失1分好投，取得第3勝，在這場「雙子」對決中勝出。