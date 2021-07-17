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日職／明星賽雙台將出賽 宋家豪掉2分意外奪勝
日本職棒明星賽第二天，樂天隊宋家豪上場中繼、西武隊吳念庭後段替補，出現台灣投、打同場出賽的少見景象，宋家豪雖然丟掉2分非責失，但靠著隊友幫忙反而拿下勝投，洋聯明星隊最終以4：3擊敗央聯。
明星賽今天回到樂天球場，宋家豪在8局上站上熟悉的投手丘，面對前一場MVP菊池涼介，一顆失投球被敲出安打，又被坂本勇人敲出左外野二壘打，加上柳田悠岐暴傳，丟掉1分、坂本進占三壘。
宋家豪厄運還沒結束，雖然用三振抓下第一個出局數，但三壘手松田宣浩失誤，形成一、三壘有人，接下來被馬提敲出安打再掉1分，好在宋家豪接下來連續讓村上宗隆、鈴木誠也敲出滾地出局。
用28球才投完1局，宋家豪總計被敲3支安打，另有1次三振，最快球速151公里，丟掉2分都非責失，雖然球隊因此被追成3：3平手，但8局下樂天友島内宏明的二壘打敲回超前分，反而讓宋家豪拿下勝投。
吳念庭昨天首次在明星賽出賽就先發，2打數未敲安，今天在7局上場接手一壘守備，8局下上場打擊，不過面對左投高梨雄平，敲出二壘滾地出局，明星賽安打尚未開張。
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