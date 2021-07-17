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中職／官大元連續31.1局無責失 兄弟土投史上第二

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

中信兄弟隊官大元今天再次扮演「救火隊」，中繼2.2局無失分，將開季連續無責失紀錄推進到31.1局，史上第一人，單季連續29局無失分也可排到史上第五。

兄弟先發投手萊福力被富邦悍將隊打爆，1.1局掉7分退場，頂著一頭飄逸長髮的官大元接手後，2.2局沒有再失分，開季至今出賽31.1局，防禦率仍是零。

官大元僅在首戰失1分非責失，目前連續29局無失分，在中職史上排名第五，第一名2004年凱薩45局仍是難以突破的障礙，接下來依序是2000年風神的34.1局、2004年陽建福的32局、1990年史東的29.1局。

單季連續無責失來看，官大元31.1局排名本土投手第五多，第一是蕭任汶的38局無責失，也是兄弟隊史紀錄，官大元在兄弟本土投手中排名第二長。

官大元 富邦悍將 中職

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