快訊

2種飲料不利接種效果 若打新冠疫苗醫師不建議喝

單選莫德納跌破五成 第三輪登記14萬人重選AZ疫苗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／陳俊秀緊盯王位 打擊王高國麟：他是學習對象

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將隊高國麟。圖／中華職棒聯盟提供
富邦悍將隊高國麟。圖／中華職棒聯盟提供

近2個月的停賽，富邦悍將隊高國麟看不出有太大影響，復賽2場、加上停賽前3場，連5場都有2支以上安打，不過目前打擊王的寶座，還有樂天桃猿陳俊秀這名隱形追兵，高國麟說：「他是學習對象。」

終於開始開始比賽，高國麟開心終於不必分組練習，而且第一個打席就敲安，有好的開始，「隔了這麼久，終於有正式比賽，期待很久。」

高國麟目前連續5場雙安、連7場敲安，他透露延賽期間靠著提升訓練、打擊量，去維持比賽手感，在確定復賽時間後，打擊的感覺都還不錯。

雖然高國麟目前以3成97打擊率排名聯盟第一，不過陳俊秀有著4成04的高打擊率，再補5打席就可進入排行榜，高國麟說：「他一直都是我學習的對象，比賽就是盡全力打，球隊贏球對我來說比較重要。」

高國麟 陳俊秀 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／新手爸陳俊秀將補足打席 談兒子：沒生過會緊張

中職／桃園攻破徐若熙 曾總：照打擊教練給的數據

中職／王維中首繳優質先發 龍隊卻遭悍將逆轉中止5連勝

中職／李宗賢揮棒出問題 高國麟點出「球只看到一半」

相關新聞

中職／悍將陳仕朋狀況還沒百分百 吳俊良對終結者有新安排

富邦悍將隊今天游霆崴先發，明天「開箱」新洋投猛悍，另一位本土主力投手陳仕朋呢？投手教練吳俊良表示，今天在二軍分組賽登板，...

中職／新手爸陳俊秀將補足打席 談兒子：沒生過會緊張

樂天桃猿隊強打陳俊秀在延賽期間成為新手老爸，「生子後」的好手感，在復賽後繼續敲安連連，最快將在今天補足打席，有望空降打擊...

中職／陳俊秀緊盯王位 打擊王高國麟：他是學習對象

近2個月的停賽，富邦悍將隊高國麟看不出有太大影響，復賽2場、加上停賽前3場，連5場都有2支以上安打，不過目前打擊王的寶座...

中職／看獅隊這樣跑燃起勝負心 陳晨威想更大膽嘗試

樂天桃猿隊快腿陳晨威去年跑出42盜，摘下盜壘王，本季卻直到昨天才出現第一場單場雙盜的比賽，還在盜壘榜上追趕，他坦言看到統...

中職／對陳品捷連3保送寫紀錄 優瑪：就是控不進去

富邦悍將隊洋投優瑪在13日的一軍初登板，對味全龍隊繳出5局失4分的成績，5次四壞保送的控球在球隊預期內，不過對陳品捷3打...

中職／曾陶鎔復出只打半場又降二軍 龍隊等他狀況恢復

味全龍隊曾陶鎔昨天剛回到一軍，一場比賽都沒打完就傷退，今天已降下二軍，球團表示曾陶鎔昨天是因兩邊小腿抽筋退場，「先讓他恢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。