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中職／陳俊秀緊盯王位 打擊王高國麟：他是學習對象
近2個月的停賽，富邦悍將隊高國麟看不出有太大影響，復賽2場、加上停賽前3場，連5場都有2支以上安打，不過目前打擊王的寶座，還有樂天桃猿隊陳俊秀這名隱形追兵，高國麟說：「他是學習對象。」
終於開始開始比賽，高國麟開心終於不必分組練習，而且第一個打席就敲安，有好的開始，「隔了這麼久，終於有正式比賽，期待很久。」
高國麟目前連續5場雙安、連7場敲安，他透露延賽期間靠著提升訓練、打擊量，去維持比賽手感，在確定復賽時間後，打擊的感覺都還不錯。
雖然高國麟目前以3成97打擊率排名聯盟第一，不過陳俊秀有著4成04的高打擊率，再補5打席就可進入排行榜，高國麟說：「他一直都是我學習的對象，比賽就是盡全力打，球隊贏球對我來說比較重要。」
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