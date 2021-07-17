中職／曾陶鎔復出只打半場又降二軍 龍隊等他狀況恢復
味全龍隊曾陶鎔昨天剛回到一軍，一場比賽都沒打完就傷退，今天已降下二軍，球團表示曾陶鎔昨天是因兩邊小腿抽筋退場，「先讓他恢復狀況，再回到比賽場上。」
曾陶鎔前一場出賽已是4月23日，單場吞下5K後即因左手肘韌帶扭傷降下二軍，直到昨天回到一軍，與劉基鴻、赫雷拉、黃柏豪共組中心棒次，昨天龍隊的第1分也是在曾陶鎔敲出安打後，黃柏豪的二壘打送回，組成「陶鎔大帝」與「柏豪大皇」的連線。
曾陶鎔昨天在第6局的打席，球數2好2壞時退場，換上林旺衛接手打席，選到的保送算在林旺衛帳上。
球團表示，曾陶鎔昨天在前一、兩局兩邊小腿就有輕微抽筋，到了6局的打席是連一個壘包都跑不完，所以決定先讓他休息，接下來希望他先恢復狀況，再回到比賽場上。
曾陶鎔一場比賽都沒打完再下二軍，龍隊今天由黃柏豪擔任第5棒，林旺衛負責第6棒。
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