中職／對陳品捷連3保送寫紀錄 優瑪：就是控不進去

富邦悍將隊洋投優瑪在13日的一軍初登板，對味全龍隊繳出5局失4分的成績，5次四壞保送的控球在球隊預期內，不過對陳品捷3打席連續投出4顆壞球，締造中職罕見紀錄，優瑪說：「對他就是控不進去。」

對於優瑪的一軍首戰，投手教練吳俊良認為有達到預期，控球狀況是二軍報告中就有提及，「先發前一天我告訴他，目標就是投五局，這個有達到，第二個目標就是失分，失4分還有討論空間。」

優瑪感謝富邦提供來台打球的機會，因為多名洋投離隊而有出賽空間，他則說：「謝謝上帝讓我遇到這個機緣。」提早面對一軍打者，感受到與二軍的差異，「會讓自己變得更強、更成熟去面對。」

優瑪全場送出5次保送，有3次都對陳品捷投出，單一投手對同一球員連3打席都是連4顆壞球，是中職史上第五次，優瑪表示，一開始沒有找到好球帶，「對他就是控不進去。」未來會修正壞球偏多的缺失。

中職前四次出現相同投打對決連3打席都是連4顆壞球，分別是1992年5月15日瑞奇對林易增，1995年8月5日哈里士對鄭百勝、2011年4月6日羅政龍對劉芙豪、2018年9月28日史博威對周思齊。

曾在加拿大、多明尼加出賽過的優瑪，第一次面對台灣一軍打者，認為掌握球點的能力很好，是最大不同，初次體驗沒有觀眾的比賽，他也感到新鮮。