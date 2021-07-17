中職／猛悍18日「開箱」 陳仕朋狀況還沒百分百

富邦悍將隊今天游霆崴先發，明天「開箱」新洋投猛悍，另一位本土主力投手陳仕朋呢？投手教練吳俊良表示，今天在二軍分組賽登板，狀況沒問題下周就先發。

悍將隊復賽期間一口氣走了邦威、傑斯兩洋投，投手戰力重新整備，育成的優瑪在14日出賽，猛悍也預計明天先發，吳俊良表示：「猛悍已經準備好備戰。」

本土投手方面，江國豪暫時無法回到一軍，游霆崴扛起空缺，至於停賽前8場先發、防禦率3.47的陳仕朋，吳俊良表示：「狀況還沒有百分百。」等觀察今天投球報告，「OK的話下周就會先發」。

另外，今年選秀狀元江少慶也在今天於二軍分組賽登板，簽約應無太大問題，吳俊良也規劃，將進度調整到下半季第一周就可出賽。

悍將隊13日對味全龍隊之戰，曾安排曾峻岳投第9局，是否代表終結者不再固定是陳鴻文？吳俊良表示，會視比賽狀況去調整，「鴻文主要是看數據，如果對某一隊被打擊率特別高，對他未必好。」

曾峻岳在停賽前表現不錯，吳俊良認為13日投第9局的表現也沒問題，「但那天分數有拉開，張力、強度還難說。」

就目前一軍投手狀況來看，吳俊良表示：「現在登錄一軍就是狀況最好的，應該沒有什麼問題。」