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中職／18日悍將戰獅隊猛猛的 猛悍「開箱」碰到猛威爾
中職明天繼續進行兩地賽事，斗六球場將有「雙猛」對決，富邦悍將隊洋投猛悍遲來的「開箱」，碰上統一獅隊猛威爾，看是誰比較猛。
多明尼加籍左投猛悍在5月初神秘抵台，直到完成隔離程序出關後，球團才正式發布消息，但也因碰上中職全面延賽，無法透過實戰檢驗實力，而悍將隊因邦威、傑斯都在疫情期間離台，在有急迫戰力需求的情況下，猛悍零二軍出賽經驗，直升一軍出賽。
猛悍原訂15日就要先發，當天碰到因雨延賽，改到明天再登板，對手也從樂天桃猿隊換成獅隊。
獅隊推出猛威爾，他本季出賽10場（9場先發），拿下2勝4敗、防禦率3.16，雖在4月2日投過無安打比賽，但有著控球問題老毛病成為隱憂。
桃園球場繼續進行味全龍與猿隊的3連戰最終戰，龍隊投手郭郁政傷癒歸隊，這場先發也將是他在一軍的「開箱」，去年在二軍先發25場，拿下6勝6敗、防禦率6.16，猿隊則是推出翁瑋均把關。
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