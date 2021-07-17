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中職／看獅隊這樣跑燃起勝負心 陳晨威想更大膽嘗試
樂天桃猿隊快腿陳晨威去年跑出42盜，摘下盜壘王，本季卻直到昨天才出現第一場單場雙盜的比賽，還在盜壘榜上追趕，他坦言看到統一獅隊打者在壘上的積極性，自己也有壓力，「看他們這樣跑，也會想要和他們之間拚鬥一下。」
陳晨威靠一雙快腿闖蕩，但季初礙於打擊陷入低潮，壘間的發揮空間有限，目前累積9次盜壘，與蘇智傑、林哲瑄一樣多，陳傑憲、林靖凱以13盜並列領先，李凱威也有10盜。
陳晨威昨天的兩次盜壘都是戰術執行，他也坦言，「今年看統一的很多打者，上壘就會發動很多盜壘，自己看了也是會莫名的感到壓力，也會想要多拚一點，看他們這樣跑，也會想要和他們之間拚鬥一下。」
他點名對陳傑憲、林靖凱最感威脅，「兩個在場上跑壘都很積極，我沒有注意次數，但比較常看到的是他們都很常發動盜壘。」
陳晨威指出，剛開季時狀況不好，比較少嘗試盜壘，復賽後希望可以有更多上壘，且上壘後就會積極、大膽嘗試，「再來會有比較不一樣的想法和嘗試。」
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