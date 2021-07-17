中職／新手爸陳俊秀將補足打席 談兒子：沒生過會緊張

樂天桃猿隊強打陳俊秀在延賽期間成為新手老爸，「生子後」的好手感，在復賽後繼續敲安連連，最快將在今天補足打席，有望空降打擊王。

陳俊秀季初一度因傷下二軍，導致打席數不足，但目前已接近補滿，猿隊今天將是本季第44場出賽，需137打席才能進榜，陳俊秀賽前已有132打席、打擊率4成04，最快今天就有機會進入打擊榜，甚至空降打擊王。

復賽後，陳俊秀在首場出賽選到3次保送，昨役追加3支2，延續在延賽前的好手感。

目前仍有4成打擊率的好成績，陳俊秀直言很開心可以維持，他說：「沒有特別想會打怎樣，只是希望健康出賽，每個打席內容有打出自己的要求。」

延賽期間的狀況調整，對所有選手都是考驗，陳俊秀分享自己的狀況，「目前都還不錯，兩個月沒比賽，重點是心態，打擊時一直揣摩比賽感覺，心態就是模擬對決每個投手，目前都調整還不錯。」

猿隊3度對決徐若熙，昨天靠中心棒次的適時發揮搶下勝利，陳俊秀提到，「球隊在停賽期間有針對速球去練習，發球機也打比較多速球，大家都有稍微做一些改變，適應上沒有問題，比較快進入狀況。」

陳俊秀的兒子Jason5月20日出生，成為新手老爸的心情，他坦言緊張，「心情就很開心，要更有責任感，還滿緊張的，一開始什麼都不懂畢竟沒生過，都還在學習。」

陳俊秀笑說：「他是肚子餓會哭，其他都不哭，有一陣子很緊張為什麼都不哭，只有不能讓他餓，都還滿穩定的。」