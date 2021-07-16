中職／敲出台南球場第1600轟 陳文杰笑說：運氣加成

中信兄弟隊今晚以8：3逆轉擊敗統一獅隊，陳文杰的兩分砲點燃球隊反攻氣勢，也是台南球場第1600紀念轟，生涯4轟有3發都在台南球場的他笑說：「可能有運氣加成。」

這場勝利讓兄弟以0.5場勝差擠下獅隊，站上聯盟龍頭，總教練林威助說：「只是暫時的第一，還是一場一場來。」

面對3分落後，兄弟靠著陳文杰在4局上的兩分砲，追到1分差，接著5局上傷癒復出的林智勝敲回追平分，8局包括高宇杰的超前安、陳子豪的兩分砲在內，一口氣攻下5分，就此領先到底。

停賽期間只能靠隊內賽維持手感，兄弟復賽首戰就展現火力，林威助表示：「落後三分狀況下，打者都有發揮，滿高興的。」

陳文杰今天4打數1安打，就是支2分砲，另有1次四壞，其他3打數雖是飛球出局，但林威助認為擊球都滿確實，復賽期間調整有幫助。

在台南球場敲出3轟，陳文杰笑說，自己也有注意到，「可能有運氣加成吧。」停賽前的低潮，在休賽期間有學長提醒他「把球看清楚再打」，陳文杰列為練習重點，隨著本季首轟出爐，心情也更加安定。

陳文杰這發全壘打，也讓德保拉穩下來，走過去跟捕手高宇杰說：「我們從這局開始，一局一局慢慢來。」前3局丟3分的德保拉，後面4局未再失分，也拿下本季第8勝。

高宇杰引導有功，加上4打數2安打、1分勝利打點，生涯首次獲選單場MVP，他表示：「都有掌握到投手的失投球，抓他們直球在打，總教練也提醒，抓投手高的球去攻擊。」