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中職／10場先發0勝投放寬心 徐若熙自認還在養成階段

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊投手徐若熙。圖／中華職棒提供
味全龍隊投手徐若熙。圖／中華職棒提供

味全龍隊投手徐若熙的第10場出賽，依然等不到生涯首勝進袋，這位「怪物新人」賽後不氣餒，自認還在養成階段，累積勝投的事，他說：「一年後再來挑戰。」

徐若熙本季的出賽好成績有目共睹，但礙於球數、局數限制，一直無法取得勝投資格，今天是他的第10場先發，先發4局共用66球，在龍隊1：2落後時被換下場，最終球隊以2：4輸給樂天桃猿隊，他吞下第4敗。

相隔兩個月的出賽，徐若熙表示，狀況算還好，「因為在停賽後都有在隊內比賽。」此役不滿意的部分，他點名：「還是沒辦法投到5局，球數沒辦法加上去。」

4局投完就退場，徐若熙指出，「今天控球沒有那麼到位，可能是因為這點，再加上對方打了一、兩輪，知道我的球種、球路，所以可能就比較容易被打安打。」他期望下一場出賽的用球數可以更多一些。

徐若熙還在等待生涯首勝，對於勝投遲遲未能進袋，他說：「不太會去在意，因為還在養成階段 ，一年之後，再來挑戰勝投。

徐若熙 樂天桃猿 味全龍

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